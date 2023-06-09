https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/ardzinba-vopros-statusa-abkhazii-ne-obsuzhdaetsya-1046236249.html
Ардзинба: вопрос статуса Абхазии не обсуждается
Ардзинба: вопрос статуса Абхазии не обсуждается
Ардзинба пояснил, что официальный диалог с Тбилиси ведется только на площадке Женевских дискуссий, и на повестку выносятся два вопроса - подписание соглашения... 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T01:12+0300
2023-06-09T01:12+0300
2023-06-09T01:12+0300
в абхазии
абхазия
грузия
инал ардзинба
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1b/1046032909_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_817703bf37078bde9fd6d2a962c1ed50.png
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия - суверенное государство, субъект международного права, и этот статус не обсуждается, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эфире телепередачи "Большая игра" на Первом канале. Пока, добавил он, Тбилиси от подписания соглашения отказывается, и немалую роль в этом играют страны коллективного Запада, цель которых - создание "огненного кольца" вокруг России, то есть, провоцирование локальных болезненных конфликтов на приграничных с Россией территориях. "Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть, официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации", - подытожил Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/mid-abkhazii-zayavil-o-nedopustimosti-vmeshatelstva-gruzii-vo-vnutrennie-dela-1046104845.html
абхазия
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1b/1046032909_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e099095efca01bffecfdfac400103b58.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, грузия, инал ардзинба, мид абхазии
абхазия, грузия, инал ардзинба, мид абхазии
Ардзинба: вопрос статуса Абхазии не обсуждается
Ардзинба пояснил, что официальный диалог с Тбилиси ведется только на площадке Женевских дискуссий, и на повестку выносятся два вопроса - подписание соглашения о неприменении силы и решение гуманитарных задач.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия - суверенное государство, субъект международного права, и этот статус не обсуждается, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эфире телепередачи "Большая игра" на Первом канале.
"Если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, дабы сохранить в долгосрочной перспективе стабильность в нашем регионе", - заявил глава абхазского МИД.
Пока, добавил он, Тбилиси от подписания соглашения отказывается, и немалую роль в этом играют страны коллективного Запада, цель которых - создание "огненного кольца" вокруг России, то есть, провоцирование локальных болезненных конфликтов на приграничных с Россией территориях.
"Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть, официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации", - подытожил Ардзинба.