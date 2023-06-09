https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/ardzinba-vopros-statusa-abkhazii-ne-obsuzhdaetsya-1046236249.html

Ардзинба: вопрос статуса Абхазии не обсуждается

Ардзинба: вопрос статуса Абхазии не обсуждается

Ардзинба пояснил, что официальный диалог с Тбилиси ведется только на площадке Женевских дискуссий, и на повестку выносятся два вопроса - подписание соглашения... 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T01:12+0300

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2023-06-09T01:12+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия - суверенное государство, субъект международного права, и этот статус не обсуждается, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эфире телепередачи "Большая игра" на Первом канале. Пока, добавил он, Тбилиси от подписания соглашения отказывается, и немалую роль в этом играют страны коллективного Запада, цель которых - создание "огненного кольца" вокруг России, то есть, провоцирование локальных болезненных конфликтов на приграничных с Россией территориях. "Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть, официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации", - подытожил Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/mid-abkhazii-zayavil-o-nedopustimosti-vmeshatelstva-gruzii-vo-vnutrennie-dela-1046104845.html

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