https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/kurort-s-abkhazskim-aktsentom-chego-zhdat-ot-tursezona-2023-goda-1046242754.html

Курорт с абхазским акцентом: чего ждать от турсезона 2023 года

Курорт с абхазским акцентом: чего ждать от турсезона 2023 года

Туристический сезон в Абхазии уже начался, в последние дни резко увеличилось число отдыхающих в стране. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T13:12+0300

2023-06-09T13:12+0300

2023-06-09T13:54+0300

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Каким будет турсезон в 2023 году, чем он будет отличаться от предыдущего, и для чего туристы едут в Абхазию, рассказала в эфире радио Sputnik президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.Наступивший туристический сезон пока ничем не отличается от прошлогоднего. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина."На самом деле год сильно не отличается от прошлого. Ранние продажи начались спокойно, больший пик пришел на апрель-май. Уже два дня как начали прибывать туристы хорошим потоком. Отели забронированы везде по-разному. У кого-то на 90%, а у кого-то только на 40%. Глубины продаж пока нет, прогнозировать пока рано. Мы все-таки думаем, что глубина продаж будет такая же, как и в прошлом году. В основном люди начинали бронировать за две-три недели до заселения", – отметила Калягина.В июле, августе и сентябре, по мнению Калягиной, будет пик, когда в республику прибудет наибольшее количество туристов.Кусачий сезонВ 2023 году наблюдается повышение цен на авиа- и ж/д билеты. Но это, как отметила Калягина, не отпугнуло туристов. В пример она привела рейсы на поезд Москва-Сухум, на которые в июне уже невозможно купить билеты. Следом за транспортными компаниями, повысили цены и отельеры Краснодарского края и Абхазии. Так стоимость размещения в гостиницах Абхазии увеличилась в среднем на 10-25%.При этом рассчитывать на скидки в горячий сезон не стоит, считает президент Абхазского союза туризма.В Абхазии устойчивая тенденция к исчезанию отелей среднего уровня и увеличению отелей высокого уровня. Это, по мнению Калягиной, не так уж и хорошо, так как республика теряет определенную кактегорию туристов.“У нас такая тенденция есть, когда уровень отелей высокого класса стал расти. То есть у нас больше стало отелей 4-звездных, а сегмент среднего уровня стал исчезать. То есть у нас есть либо частный сектор, гостевые дома, либо высокий уровень. А вот средний сегмент стал исчезать, к сожалению. И он нам очень сильно нужен. Очень многие отельеры стали добавлять полный пансион - питание уже включено. Это не каждого устраивает, не каждый себе может позволить, потому что из-за этого соответственно растет цена путевки”, – пояснила Калягина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html

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