https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-10-i-11-iyunya-1046255894.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июня

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора южного циклона. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T19:20+0300

2023-06-09T19:20+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды от +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.

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2023

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии