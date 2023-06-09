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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июня
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора южного циклона. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T19:20+0300
2023-06-09T19:20+0300
2023-06-09T19:58+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды от +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июня
19:20 09.06.2023 (обновлено: 19:58 09.06.2023)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды от +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-80%.