https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/vystavka-russkikh-khudozhnikov-ob-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1046250709.html

Выставка русских художников об Абхазии открылась в Сухуме

Выставка русских художников об Абхазии открылась в Сухуме

Выставка посвящена Дню России, в ней представлено 35 работ художников, которые в разные периоды работали в Абхазии. Экспозиция будет доступна с 9 по 18 июня. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T17:10+0300

2023-06-09T17:10+0300

2023-06-09T18:12+0300

в абхазии

центральный выставочный зал г. сухум

культура

абхазия

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Пленительный край", посвященная творчеству русских художников в Абхазии, открылась в Сухуме в пятницу, 9 июня.На выставке представлены 35 работ таких художников, как Борис Петров, Валентин Контарев, Николай Писарчук, Ольга Брендель, Евгений Котляров, Сергей Сангалов, Варвара Бубнова и других. Произведения живописи и графики представлены из собрания Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций.Одна из задач экспозиции, по словам Арсалия, – показать то, как русские творцы повлияли на развитие живописи в Абхазии."У этих художников была своя русско-европейская художественная традиция. Они приехали сюда уже состоявшимися мастерами. Интересно, как они повлияли на художественную жизнь, как они встали рядом с абхазскими коллегами, когда надо было создавать художественное сообщество, художественное училище, первые выставки. "Пленительный край" об этом", – пояснила Арсалия.Экспозиция приурочена ко Дню России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиала ГАУ "Московский дом Соотечественника" – "Дом Москвы в Сухуме".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/kulturnaya-afisha-abkhazii-lovelas-krasavets-muzhchina-vystavka-i-kontserty-1046157550.html

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центральный выставочный зал г. сухум, культура, абхазия