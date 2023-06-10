Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/poslednyaya-stavka-dzhordzha-sorosa-razvalit-rossiyu-i-obmanut-kitay-1046258906.html
Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай
Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай
Джордж Сорос давно уже стал синонимом самого радикального крыла англосаксонских глобалистов, то есть той группы наднациональных элит, которые уверены, что... 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T10:45+0300
2023-06-10T10:45+0300
колумнисты
нато
джордж сорос
сша
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102298/37/1022983734_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_a67ee96c9539ac43e87f53cab375919c.jpg
И ради ее торжества нужно без колебаний устранять все возникающие на пути препятствия, поэтому позиция Сороса по украинскому вопросу была изначально максимально антироссийской. Сейчас Сорос предвкушает большой успех украинского наступления, а в ожидании его делится мыслями о главных угрозах человечеству. В опубликованной на днях в Project Syndicate статье "Демократия сможет пережить поликризис?" самое интересное не то, что миллиардер ставит украинский кризис лишь на третье место по значимости, отдавая первые два угрозам, исходящим от искусственного интеллекта и изменения климата, а то, какие ожидания связаны у него с поражением России, пишет Петр Акопов для РИА Новости.С искусственным интеллектом у Сороса все просто: он за контроль над ним, потому что "ИИ помогает закрытым обществам и создает смертельную угрозу для открытых обществ. Причина в том, что ИИ особенно хорош в создании инструментов контроля, помогающих закрытым обществам следить за своими подданными". Это, мягко говоря, спорно (даже если сравнить сегодняшние уровни контроля над обычным обывателем на Западе и в России с Китаем), но для Сороса, который все происходящее в мире подает как борьбу демократии с тоталитаризмом, было бы странно не использовать такую обсуждаемую тему, как угроза со стороны искусственного интеллекта, для продвижения своей любимой идеи.С глобальным потеплением тоже ничего удивительного: оно, по Соросу, ускоряется, а недалекие немецкие фермеры не хотят отказываться от своих коров, протестуют и даже побеждают на выборах (есть еще, правда, и нефтяные компании, которые он упоминает наряду с фермерами).Нет, курс на поражение России неизменен, более того — Сорос верит, что выход украинской армии к Крыму и разрушение Крымского моста станут началом развала нашей страны.В мечтах о развале России нет ничего нового ни для Сороса, ни для той части атлантистов, что сделала ставку на победу над нашей страной на украинском поле боя. Устранение России с мировой арены стало бы их величайшей победой, окончательно открыв им тот путь к мировому господству, который они скоропалительно посчитали свободным после развала СССР. Но ведь даже убрав с пути Россию, атлантистам придется столкнуться с Китаем — неслучайно практически все они называют Китай главной угрозой западному миропорядку, а Сорос особенно активно нападает на Си Цзиньпина. Но, оказывается, можно сделать вид, что все это обратимо: "Окончание войны на Украине станет позитивным шоком для мира. У Байдена появится возможность снизить напряженность в отношениях между США и Китаем, который сам испытывает сейчас экономический спад, что повышает восприимчивость председателя Си Цзиньпина к идее поиска взаимопонимания с США. Байден не стремится сменить режим в Китае; все, что он хочет, — восстановить статус-кво на Тайване.Вот так вот: разгром и развал России откроет Штатам возможность договориться с Китаем! Мировая напряженность спадет, и все вместе наконец-то всерьез займутся борьбой с потеплением. Тут даже непонятно, смеяться или плакать от смеха: кто в мире (не говоря уже о Пекине) способен поверить, что США хотят от Китая лишь того, чтобы он оставил в покое Тайвань? Кто-то забыл, что тайваньский вопрос в последний год был сознательно раскачан именно Вашингтоном? Причем сделано это было во многом ради давления на Китай на фоне боевых действий на Украине — американцы хотели таким образом продемонстрировать китайцам свою решимость, предостерегая их от укрепления отношений с Россией. Ни одно ни другое у них не получилось, так что теперь им приходится сдавать назад в попытке хоть как-то стабилизировать свои ухудшившиеся отношения с Китаем. И на этом фоне выходит Джордж Сорос с мечтами о потеплении в американо-китайских отношениях после разгрома и развала России!Проблема не в том, что 92-летний миллиардер оторвался от реальности: в конце концов, даже куда более адекватный и опытный столетний Киссинджер уже поверил, что Украина будет в НАТО. Проблема в том, что у идеологов атлантической глобализации ошибки не только в общей стратегии (как в случае с самой моделью глобализации), но и в конкретных тактических расчетах. С другой стороны, ставка на поражение и развал России, вера в то, что можно развести и обмануть Китай (убедив его в отсутствии стратегии сдерживания и планов по его сокрушению), — это, похоже единственная ставка глобалистов. И последняя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/svo-proval-nastupleniya-vsu--katastrofa-dlya-ssha-i-nato-1046235911.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/khitryy-khod-rossiya-i-kitay-prinyali-nestandartnoe-reshenie-1046092228.html
сша
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102298/37/1022983734_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_59431fb720f9a343431d67efae227b0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
колумнисты, нато, джордж сорос, сша, россия, политика
колумнисты, нато, джордж сорос, сша, россия, политика

Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай

10:45 10.06.2023
© Sputnik / Илья Матусихис /  / Перейти в фотобанкXIII Форум Открытого общества в Таллинне
XIII Форум Открытого общества в Таллинне - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2023
© Sputnik / Илья Матусихис /
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Петр Акопов - Sputnik Абхазия
Петр Акопов
Все материалы
Джордж Сорос давно уже стал синонимом самого радикального крыла англосаксонских глобалистов, то есть той группы наднациональных элит, которые уверены, что атлантическая модель глобализации является не просто лучшим — единственно верным путем для всего человечества.
И ради ее торжества нужно без колебаний устранять все возникающие на пути препятствия, поэтому позиция Сороса по украинскому вопросу была изначально максимально антироссийской. Сейчас Сорос предвкушает большой успех украинского наступления, а в ожидании его делится мыслями о главных угрозах человечеству. В опубликованной на днях в Project Syndicate статье "Демократия сможет пережить поликризис?" самое интересное не то, что миллиардер ставит украинский кризис лишь на третье место по значимости, отдавая первые два угрозам, исходящим от искусственного интеллекта и изменения климата, а то, какие ожидания связаны у него с поражением России, пишет Петр Акопов для РИА Новости.
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: провал наступления ВСУ – катастрофа для США и НАТО
Вчера, 08:55
С искусственным интеллектом у Сороса все просто: он за контроль над ним, потому что "ИИ помогает закрытым обществам и создает смертельную угрозу для открытых обществ. Причина в том, что ИИ особенно хорош в создании инструментов контроля, помогающих закрытым обществам следить за своими подданными". Это, мягко говоря, спорно (даже если сравнить сегодняшние уровни контроля над обычным обывателем на Западе и в России с Китаем), но для Сороса, который все происходящее в мире подает как борьбу демократии с тоталитаризмом, было бы странно не использовать такую обсуждаемую тему, как угроза со стороны искусственного интеллекта, для продвижения своей любимой идеи.
С глобальным потеплением тоже ничего удивительного: оно, по Соросу, ускоряется, а недалекие немецкие фермеры не хотят отказываться от своих коров, протестуют и даже побеждают на выборах (есть еще, правда, и нефтяные компании, которые он упоминает наряду с фермерами).
У Сороса нет рецепта борьбы с первой частью поликризиса (искусственным интеллектом), но есть рекомендации, как можно быстрее выполнить все уже придуманное для борьбы с потеплением. А вот в отношении украинского кризиса ему все понятно, причем в этой ясности появляются новые важные нюансы.
Нет, курс на поражение России неизменен, более того — Сорос верит, что выход украинской армии к Крыму и разрушение Крымского моста станут началом развала нашей страны.
Государственные флаги России и Китая - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2023
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
31 мая, 10:05
В мечтах о развале России нет ничего нового ни для Сороса, ни для той части атлантистов, что сделала ставку на победу над нашей страной на украинском поле боя. Устранение России с мировой арены стало бы их величайшей победой, окончательно открыв им тот путь к мировому господству, который они скоропалительно посчитали свободным после развала СССР. Но ведь даже убрав с пути Россию, атлантистам придется столкнуться с Китаем — неслучайно практически все они называют Китай главной угрозой западному миропорядку, а Сорос особенно активно нападает на Си Цзиньпина. Но, оказывается, можно сделать вид, что все это обратимо: "Окончание войны на Украине станет позитивным шоком для мира. У Байдена появится возможность снизить напряженность в отношениях между США и Китаем, который сам испытывает сейчас экономический спад, что повышает восприимчивость председателя Си Цзиньпина к идее поиска взаимопонимания с США. Байден не стремится сменить режим в Китае; все, что он хочет, — восстановить статус-кво на Тайване.
Разгром России на Украине и снижение китайско-американской напряженности позволят открыть для мировых лидеров необходимое пространство, чтобы сосредоточиться на борьбе с изменением климата, грозящим уничтожить нашу цивилизацию".
Вот так вот: разгром и развал России откроет Штатам возможность договориться с Китаем! Мировая напряженность спадет, и все вместе наконец-то всерьез займутся борьбой с потеплением. Тут даже непонятно, смеяться или плакать от смеха: кто в мире (не говоря уже о Пекине) способен поверить, что США хотят от Китая лишь того, чтобы он оставил в покое Тайвань? Кто-то забыл, что тайваньский вопрос в последний год был сознательно раскачан именно Вашингтоном? Причем сделано это было во многом ради давления на Китай на фоне боевых действий на Украине — американцы хотели таким образом продемонстрировать китайцам свою решимость, предостерегая их от укрепления отношений с Россией. Ни одно ни другое у них не получилось, так что теперь им приходится сдавать назад в попытке хоть как-то стабилизировать свои ухудшившиеся отношения с Китаем. И на этом фоне выходит Джордж Сорос с мечтами о потеплении в американо-китайских отношениях после разгрома и развала России!
Проблема не в том, что 92-летний миллиардер оторвался от реальности: в конце концов, даже куда более адекватный и опытный столетний Киссинджер уже поверил, что Украина будет в НАТО. Проблема в том, что у идеологов атлантической глобализации ошибки не только в общей стратегии (как в случае с самой моделью глобализации), но и в конкретных тактических расчетах. С другой стороны, ставка на поражение и развал России, вера в то, что можно развести и обмануть Китай (убедив его в отсутствии стратегии сдерживания и планов по его сокрушению), — это, похоже единственная ставка глобалистов. И последняя.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0