Клубника вместо мандарина: как крестьянин из Кацикыт создал ягодный бизнес на дому
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Реваз Гергая четыре года назад срубил мандариновые насаждения и вместо них посадил клубнику. Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не только для семьи Реваза, но и для его односельчан.
О том, как крестьянин из села Кацикыт Гулрыпшского района занялся выращиванием клубники, на какие риски он пошел, и как смог расширить свой бизнес, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
У ворот двухэтажного дома в селе Кацыкит съемочную группу встречает Реваз Гергая. Мужчина приглашает на клубничные плантации. Обходим большой дом и сразу же оказываемся в саду. За ним уже начинаются поля, где некогда росли мандарины.
"Мандариновым садам было лет 18 лет, но в один год они стали высыхать. Толку уже от них практически не было", - рассказывает по дороге Реваз.
Под большим ореховым деревом расположился балаган, а рядом собачьи будки. Здесь начинаются плантации.
Из конуры весело виляя хвостом вылезает большой пес. Это охранник клубники. Как оказалось вкусной ягодой любят полакомиться местные шакалы. Собаки же их отпугивают.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук
История клубничного бизнеса, как признается Реваз, необычная. Четыре года назад его сын отправился вместе с другом в Краснодарский край. По дороге они заехали в Белореченск.
“Там их повезли на поле, где выращивают клубнику. Показали и рассказали как выращивают. Сын приехал домой и заявляет, что решил выращивать клубнику. Я удивился, мы же раньше никогда не занимались клубникой, сомневался сможем или нет. Но он убедил, что все сможем, а советами нам помогут друзья из Белореченска. И я встал рядом с сыном”, - вспоминает Реваз.
Так Реваз вместе с сыном срубили мандариновые сады, чтобы вместо них посадить новую для себя культуру. Конечно, цитрусовые - многолетние растения, которые требуют обновления раз в 70-80 лет, но как отмечает крестьянин, мандарины не оправдали ожидания.
В начале у Реваза не было спецтехники, насыпные грядки делались вручную с помощью лопаток. Саженцы завезли из того же Белореченска.
Для начала бизнеса семье Гергая даже пришлось занять 400 тысяч рублей. Как признается Реваз, он боялся, что они прогорят и не расплатятся с долгами. Но уже на следующий год клубника дала обильный урожай.
“Урожай мы реализовали и полностью расплатились с долгами, даже немного денег осталось. Деньги мы не стали тратить, решили расшириться, добавили еще 30 тысяч корней”, - отмечает крестьянин.
Так три года Реваз вместе с сыном своими силами выращивали клубнику. За это время они перепробовал много сортов ягоды. Но затем остановились на клери - он лучше всего подошел к местным климатическим условиям.
Год назад крестьянин принял участие в конкурсе Министерства сельского хозяйства. Государство оказало финансовую помощь для расширения бизнеса. Так посадили еще 70 тысяч корней клубники.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Источник дохода
В этом году, как отмечает Реваз Гергая, урожая не так много. Помешали весенние дожди.
“Первые цветы практически у нас испортились, две-три руки можно сказать мы потеряли. Потом вроде стала давать клубника. Вообще, мы ожидали до 15 тонн, но получаем только 10. Качество клубники хорошее, сладкая. Спрос есть и на нашем рынке, и на сочинском. Приезжают, покупают. Цена сначала маловата была. 150 рублей – мало, учитывая, что надо удобрения покупать, лечить, рабочим платить. Сейчас цена поднялась до 250 рублей. Это уже оправдано”, - считает он.
Клубничный бизнес - источник дохода не только для семьи Гергая, но и для многих жителей села Кацикыт. Здесь в сезон на постоянной основе работают 8 человек.
Одна из них - 42-летняя Оксана Горзолия. Для женщины - это один из источников заработка.
“Уже третий год в сезон клубники мы работаем здесь. Приходим в 6-7 утра и до шести вечера находимся здесь. Мы вдвоем с сестрой собираем до 60-70 ящиков. Все зависит от сбора. За каждый собранный ящик получаем 100 рублей. Очень довольны. У меня большая семья, дети, внуки, надо работать”, - добавляет Оксана.
Реваз Гергая не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует расширить бизнес. Уже в этом году посадит еще 30 тысяч корней клубники.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)