Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/klubnika-vmesto-mandarina-kak-krestyanin-iz-katsikyt-sozdal-yagodnyy-biznes-na-domu-1046269875.html
Клубника вместо мандарина: как крестьянин из Кацикыт создал ягодный бизнес на дому
Клубника вместо мандарина: как крестьянин из Кацикыт создал ягодный бизнес на дому
Реваз Гергая четыре года назад срубил мандариновые насаждения и вместо них посадил клубнику. Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не... 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T10:45+0300
2023-06-11T10:45+0300
в абхазии
клубника
абхазия
гулрыпшский район
"дежурный по району"
экономика
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0a/1046265568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfd4e5ca7e3b95d0881aadd80d4d5113.jpg
О том, как крестьянин из села Кацикыт Гулрыпшского района занялся выращиванием клубники, на какие риски он пошел, и как смог расширить свой бизнес, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikУ ворот двухэтажного дома в селе Кацыкит съемочную группу встречает Реваз Гергая. Мужчина приглашает на клубничные плантации. Обходим большой дом и сразу же оказываемся в саду. За ним уже начинаются поля, где некогда росли мандарины.Под большим ореховым деревом расположился балаган, а рядом собачьи будки. Здесь начинаются плантации.Из конуры весело виляя хвостом вылезает большой пес. Это охранник клубники. Как оказалось вкусной ягодой любят полакомиться местные шакалы. Собаки же их отпугивают.История клубничного бизнеса, как признается Реваз, необычная. Четыре года назад его сын отправился вместе с другом в Краснодарский край. По дороге они заехали в Белореченск.Так Реваз вместе с сыном срубили мандариновые сады, чтобы вместо них посадить новую для себя культуру. Конечно, цитрусовые - многолетние растения, которые требуют обновления раз в 70-80 лет, но как отмечает крестьянин, мандарины не оправдали ожидания.В начале у Реваза не было спецтехники, насыпные грядки делались вручную с помощью лопаток. Саженцы завезли из того же Белореченска.Для начала бизнеса семье Гергая даже пришлось занять 400 тысяч рублей. Как признается Реваз, он боялся, что они прогорят и не расплатятся с долгами. Но уже на следующий год клубника дала обильный урожай.Так три года Реваз вместе с сыном своими силами выращивали клубнику. За это время они перепробовал много сортов ягоды. Но затем остановились на клери - он лучше всего подошел к местным климатическим условиям.Год назад крестьянин принял участие в конкурсе Министерства сельского хозяйства. Государство оказало финансовую помощь для расширения бизнеса. Так посадили еще 70 тысяч корней клубники.Источник доходаВ этом году, как отмечает Реваз Гергая, урожая не так много. Помешали весенние дожди.Клубничный бизнес - источник дохода не только для семьи Гергая, но и для многих жителей села Кацикыт. Здесь в сезон на постоянной основе работают 8 человек.Одна из них - 42-летняя Оксана Горзолия. Для женщины - это один из источников заработка.“Уже третий год в сезон клубники мы работаем здесь. Приходим в 6-7 утра и до шести вечера находимся здесь. Мы вдвоем с сестрой собираем до 60-70 ящиков. Все зависит от сбора. За каждый собранный ящик получаем 100 рублей. Очень довольны. У меня большая семья, дети, внуки, надо работать”, - добавляет Оксана.Реваз Гергая не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует расширить бизнес. Уже в этом году посадит еще 30 тысяч корней клубники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/novyy-brend-kak-v-abkhazii-vyraschivayut-golubiku-1046052428.html
абхазия
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0a/1046265568_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8def213aaaa791a4f3160575429b78c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
клубника, абхазия, гулрыпшский район, "дежурный по району", экономика, сельское хозяйство
клубника, абхазия, гулрыпшский район, "дежурный по району", экономика, сельское хозяйство

Клубника вместо мандарина: как крестьянин из Кацикыт создал ягодный бизнес на дому

10:45 11.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Реваз Гергая четыре года назад срубил мандариновые насаждения и вместо них посадил клубнику. Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не только для семьи Реваза, но и для его односельчан.
О том, как крестьянин из села Кацикыт Гулрыпшского района занялся выращиванием клубники, на какие риски он пошел, и как смог расширить свой бизнес, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
У ворот двухэтажного дома в селе Кацыкит съемочную группу встречает Реваз Гергая. Мужчина приглашает на клубничные плантации. Обходим большой дом и сразу же оказываемся в саду. За ним уже начинаются поля, где некогда росли мандарины.
"Мандариновым садам было лет 18 лет, но в один год они стали высыхать. Толку уже от них практически не было", - рассказывает по дороге Реваз.
Под большим ореховым деревом расположился балаган, а рядом собачьи будки. Здесь начинаются плантации.
Из конуры весело виляя хвостом вылезает большой пес. Это охранник клубники. Как оказалось вкусной ягодой любят полакомиться местные шакалы. Собаки же их отпугивают.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2023
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук
История клубничного бизнеса, как признается Реваз, необычная. Четыре года назад его сын отправился вместе с другом в Краснодарский край. По дороге они заехали в Белореченск.
“Там их повезли на поле, где выращивают клубнику. Показали и рассказали как выращивают. Сын приехал домой и заявляет, что решил выращивать клубнику. Я удивился, мы же раньше никогда не занимались клубникой, сомневался сможем или нет. Но он убедил, что все сможем, а советами нам помогут друзья из Белореченска. И я встал рядом с сыном”, - вспоминает Реваз.
Так Реваз вместе с сыном срубили мандариновые сады, чтобы вместо них посадить новую для себя культуру. Конечно, цитрусовые - многолетние растения, которые требуют обновления раз в 70-80 лет, но как отмечает крестьянин, мандарины не оправдали ожидания.
В начале у Реваза не было спецтехники, насыпные грядки делались вручную с помощью лопаток. Саженцы завезли из того же Белореченска.
Плантации голубики в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2023
В Абхазии
Новый бренд: как в Абхазии выращивают голубику
29 мая, 11:15
Для начала бизнеса семье Гергая даже пришлось занять 400 тысяч рублей. Как признается Реваз, он боялся, что они прогорят и не расплатятся с долгами. Но уже на следующий год клубника дала обильный урожай.
“Урожай мы реализовали и полностью расплатились с долгами, даже немного денег осталось. Деньги мы не стали тратить, решили расшириться, добавили еще 30 тысяч корней”, - отмечает крестьянин.
Так три года Реваз вместе с сыном своими силами выращивали клубнику. За это время они перепробовал много сортов ягоды. Но затем остановились на клери - он лучше всего подошел к местным климатическим условиям.
Год назад крестьянин принял участие в конкурсе Министерства сельского хозяйства. Государство оказало финансовую помощь для расширения бизнеса. Так посадили еще 70 тысяч корней клубники.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2023
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук

Источник дохода

В этом году, как отмечает Реваз Гергая, урожая не так много. Помешали весенние дожди.
“Первые цветы практически у нас испортились, две-три руки можно сказать мы потеряли. Потом вроде стала давать клубника. Вообще, мы ожидали до 15 тонн, но получаем только 10. Качество клубники хорошее, сладкая. Спрос есть и на нашем рынке, и на сочинском. Приезжают, покупают. Цена сначала маловата была. 150 рублей – мало, учитывая, что надо удобрения покупать, лечить, рабочим платить. Сейчас цена поднялась до 250 рублей. Это уже оправдано”, - считает он.
Клубничный бизнес - источник дохода не только для семьи Гергая, но и для многих жителей села Кацикыт. Здесь в сезон на постоянной основе работают 8 человек.
Одна из них - 42-летняя Оксана Горзолия. Для женщины - это один из источников заработка.
“Уже третий год в сезон клубники мы работаем здесь. Приходим в 6-7 утра и до шести вечера находимся здесь. Мы вдвоем с сестрой собираем до 60-70 ящиков. Все зависит от сбора. За каждый собранный ящик получаем 100 рублей. Очень довольны. У меня большая семья, дети, внуки, надо работать”, - добавляет Оксана.
Реваз Гергая не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует расширить бизнес. Уже в этом году посадит еще 30 тысяч корней клубники.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка) - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в селе Кацикыт (Владимировка)
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0