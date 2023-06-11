https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/klubnika-vmesto-mandarina-kak-krestyanin-iz-katsikyt-sozdal-yagodnyy-biznes-na-domu-1046269875.html

Клубника вместо мандарина: как крестьянин из Кацикыт создал ягодный бизнес на дому

Клубника вместо мандарина: как крестьянин из Кацикыт создал ягодный бизнес на дому

Реваз Гергая четыре года назад срубил мандариновые насаждения и вместо них посадил клубнику. Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не... 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T10:45+0300

2023-06-11T10:45+0300

2023-06-11T10:45+0300

в абхазии

клубника

абхазия

гулрыпшский район

"дежурный по району"

экономика

сельское хозяйство

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О том, как крестьянин из села Кацикыт Гулрыпшского района занялся выращиванием клубники, на какие риски он пошел, и как смог расширить свой бизнес, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikУ ворот двухэтажного дома в селе Кацыкит съемочную группу встречает Реваз Гергая. Мужчина приглашает на клубничные плантации. Обходим большой дом и сразу же оказываемся в саду. За ним уже начинаются поля, где некогда росли мандарины.Под большим ореховым деревом расположился балаган, а рядом собачьи будки. Здесь начинаются плантации.Из конуры весело виляя хвостом вылезает большой пес. Это охранник клубники. Как оказалось вкусной ягодой любят полакомиться местные шакалы. Собаки же их отпугивают.История клубничного бизнеса, как признается Реваз, необычная. Четыре года назад его сын отправился вместе с другом в Краснодарский край. По дороге они заехали в Белореченск.Так Реваз вместе с сыном срубили мандариновые сады, чтобы вместо них посадить новую для себя культуру. Конечно, цитрусовые - многолетние растения, которые требуют обновления раз в 70-80 лет, но как отмечает крестьянин, мандарины не оправдали ожидания.В начале у Реваза не было спецтехники, насыпные грядки делались вручную с помощью лопаток. Саженцы завезли из того же Белореченска.Для начала бизнеса семье Гергая даже пришлось занять 400 тысяч рублей. Как признается Реваз, он боялся, что они прогорят и не расплатятся с долгами. Но уже на следующий год клубника дала обильный урожай.Так три года Реваз вместе с сыном своими силами выращивали клубнику. За это время они перепробовал много сортов ягоды. Но затем остановились на клери - он лучше всего подошел к местным климатическим условиям.Год назад крестьянин принял участие в конкурсе Министерства сельского хозяйства. Государство оказало финансовую помощь для расширения бизнеса. Так посадили еще 70 тысяч корней клубники.Источник доходаВ этом году, как отмечает Реваз Гергая, урожая не так много. Помешали весенние дожди.Клубничный бизнес - источник дохода не только для семьи Гергая, но и для многих жителей села Кацикыт. Здесь в сезон на постоянной основе работают 8 человек.Одна из них - 42-летняя Оксана Горзолия. Для женщины - это один из источников заработка.“Уже третий год в сезон клубники мы работаем здесь. Приходим в 6-7 утра и до шести вечера находимся здесь. Мы вдвоем с сестрой собираем до 60-70 ящиков. Все зависит от сбора. За каждый собранный ящик получаем 100 рублей. Очень довольны. У меня большая семья, дети, внуки, надо работать”, - добавляет Оксана.Реваз Гергая не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует расширить бизнес. Уже в этом году посадит еще 30 тысяч корней клубники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/novyy-brend-kak-v-abkhazii-vyraschivayut-golubiku-1046052428.html

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клубника, абхазия, гулрыпшский район, "дежурный по району", экономика, сельское хозяйство