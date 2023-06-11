https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-kontserty-vystavka-i-master-klass-1046271434.html
Культурная афиша Абхазии: спектакли, концерты, выставка и мастер-класс
Культурная афиша Абхазии: спектакли, концерты, выставка и мастер-класс
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T14:20+0300
2023-06-11T14:20+0300
2023-06-11T14:20+0300
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Афиша культурных событий Абхазии с 12 по 18 июня.Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в ЦВЗ Сухума продолжается выставка работ русских художников в Абхазии “Пленительный край”. Она продлится до 18 июня.В Абхазском молодежном театре 12 июня в 19:00 покажут премьерный спектакль "Синьор из высшего общества".В РУСДРАМе на предстоящей неделе насыщенный график.В Центре народного творчества имени Кортуа 14 июня в 18:00 планируется фестиваль "Пою тебе, Абхазия".В Абхазской государственной филармонии 15 июня в 19:00 состоится концерт Виктора Абрамяна и солистов Госфилармонии. А 16 июня в 16:00 в Малом зале филармонии скрипач проведет мастер-класс и лекцию о происхождении смычковых инструментов.В Абхазском драмтеатре имени Чанба 16 июня в 19:00 покажут спектакль “Кто из нас глухой?”.В Пицундском храме 18 июня в 17:00 пройдет еженедельный концерт органной музыки “От классики до рок-хитов".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/vystavka-russkikh-khudozhnikov-ob-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1046250709.html
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культура, абхазия, афиша
Культурная афиша Абхазии: спектакли, концерты, выставка и мастер-класс
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Афиша культурных событий Абхазии с 12 по 18 июня.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На предстоящей неделе в ЦВЗ Сухума продолжается выставка работ русских художников в Абхазии “Пленительный край”. Она продлится до 18 июня.
В Абхазском молодежном театре 12 июня в 19:00 покажут премьерный спектакль "Синьор из высшего общества".
В РУСДРАМе на предстоящей неделе насыщенный график.
12 июня в 19:00 покажут комедию “Оскар”.
13 июня в 19:00 - историческую драму “Последний из ушедших”.
14 июня в 19:00 - “MARQUEZ. Сны одиночества”.
16 и 17 июня в 19:00 - “Все мои сыновья”.
18 июня в 19:00 - “Клинический случай”
В Центре народного творчества имени Кортуа 14 июня в 18:00 планируется фестиваль "Пою тебе, Абхазия".
В Абхазской государственной филармонии 15 июня в 19:00 состоится концерт Виктора Абрамяна и солистов Госфилармонии. А 16 июня в 16:00 в Малом зале филармонии скрипач проведет мастер-класс и лекцию о происхождении смычковых инструментов.
В Абхазском драмтеатре имени Чанба 16 июня в 19:00 покажут спектакль “Кто из нас глухой?”.
В Пицундском храме 18 июня в 17:00 пройдет еженедельный концерт органной музыки “От классики до рок-хитов".