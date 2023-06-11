https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-12-iyunya-1046271782.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 июня
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора южного циклона. 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T15:15+0300
2023-06-11T15:15+0300
2023-06-11T16:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102821/59/1028215974_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_70a77e921c2afbbe4f1d33bfd08fed7c.jpg
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В понедельник, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем возможен слабый дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102821/59/1028215974_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_652001e212ef1318755e3f0112b9c449.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 июня
15:15 11.06.2023 (обновлено: 16:00 11.06.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В понедельник, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем возможен слабый дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.