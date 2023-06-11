https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-12-iyunya-1046271782.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 июня

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора южного циклона. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T15:15+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В понедельник, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем возможен слабый дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии