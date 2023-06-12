https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/na-zaporozhskikh-polyakh-goryat-zapadnye-milliardy-i-nadezhdy-pobedit-rossiyu-1046293163.html

На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию

На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию

Разочарование, недоумение, шок, паника — примерно так можно описать реакцию Запада на первые дни "долгожданного контрнаступления Украины", как называли его... 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T18:00+0300

2023-06-12T18:00+0300

2023-06-12T18:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Забрасывая киевский режим неимоверным количеством оружия, Запад сам себя уверял в неизбежности скорого успеха, убеждая публику в том, что уж теперь-то обученные за рубежом украинские боевики на новейших европейских танках в течение нескольких часов сомнут якобы деморализованных российских военных. Но явно что-то пошло не так с этими расчетами, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Давайте вспомним, как всего-то неделю назад посетивший Киев отставной генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, а ныне одна из главных говорящих голов западных СМИ по украинскому вопросу, объяснял, что "все решится в течение 72-96 часов" после начала украинских атак. С нескрываемым наслаждением он смаковал подробности того, как должны были выглядеть первые украинские навалы на передовые позиции российских воинов, как идеально будут работать натасканные на Западе саперы, как западные же системы ПВО моментально подавят нашу авиацию, а средства радиоэлектронной борьбы внесут хаос в управление нашей армией.А западные онлайн-стратеги, борющиеся на диванах против России, с первых часов после начала этого контрнаступления поражаются, рассматривая кадры подбитых танков ВСУ: зачем надо было бросать в "пробную атаку" десяток бронемашин на минное поле? Как зачем? Петреус же именно так нарисовал идеальную картину первых 72 часов боев! Помните же: саперы, танки, ПВО, РЭБ — и блицкриг Украины! А теперь они, видите ли, не понимают, кто отправил западную бронетехнику на минные поля.Лучшим признанием провала расчетов этих горе-стратегов является статья отъявленного русофоба Юлиана Репке в немецкой газете Bild под кричащим заголовком: "Русские сражаются лучше, чем ожидалось". Все эти ходжесы, петреусы, репки так долго убеждали аудиторию в том, что российская армия находится в "тяжелом моральном состоянии", а теперь поражаются тому, как стойко наши бойцы отражают одну за другой атаки противника. И Репке вынужден сделать самое тяжелое для себя признание: "Становится все более очевидным, что "победы до конца года" <…> скорее всего, не будет. Вместо этого наступательные усилия Украины могут затянуться на годы!" Вот тебе и Крым "до конца лета"!Свой свежий номер, посвященный украинскому наступлению, журнал снабдил обложкой с перекрещенными пальцами — а что еще остается, чтобы помочь Украине победить? При этом анализ начавшихся на Запорожском фронте боевых действий приводит этот журнал к похожим выводам, далеким от победных реляций, на которые Запад надеялся еще пару недель назад. Мало того, The Economist даже начинает рисовать страшные для себя картины полного провала Украины и победы России. Но в итоге "успокаивает" своих читателей: наиболее вероятный сценарий — это затяжной конфликт. Правда, и в этом журнал видит серьезные риски, связанные с "усталостью Запада" и возможной сменой власти в Белом доме по итогам выборов-2024.Разговоры о "полной победе Украины" явно стихли. Теперь даже "ястребы" на Западе пишут о необходимости в ходе контрнаступления добиться хотя бы незначительных территориальных приобретений — чтобы получить на переговорах с Россией условия получше, чем у Украины есть сейчас. Да уж, резкая смена целей и задач.Очень показательным является тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц вдруг изъявил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, одновременно признав, что украинский конфликт приобретает затяжной характер.Можно смело констатировать: "блицкриг" Украины, на который уповали на Западе, сорван героическими усилиями нашей армии. Тамошние аналитики в ужасе наблюдают, как на минных полях Запорожья горят миллиарды долларов западной помощи, одновременно обрушивая акции их ВПК. Вместе с немецкими "Леопардами" сгорает и давно уже заявленная Боррелем цель Запада — победа над Россией на поле боя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/svo-proval-nastupleniya-vsu--katastrofa-dlya-ssha-i-nato-1046235911.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/svo-nemetskie-tanki-snova-goryat-na-russkoy-zemle--1046213729.html

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

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