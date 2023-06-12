https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-iyunya-1046286818.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 июня

Погоду Черноморского побережья Абхазии определяет холодный атмосферный фронт с юга. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T16:35+0300

2023-06-12T16:35+0300

2023-06-12T16:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Во вторник, 13 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможны небольшие осадки, туман, днем, ближе к вечеру, дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +28°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии