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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии определяет холодный атмосферный фронт с юга. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T16:35+0300
2023-06-12T16:35+0300
2023-06-12T16:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Во вторник, 13 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможны небольшие осадки, туман, днем, ближе к вечеру, дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +28°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии определяет холодный атмосферный фронт с юга.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Во вторник, 13 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможны небольшие осадки, туман, днем, ближе к вечеру, дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +28°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.