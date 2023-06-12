https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/yarmarka-kontsert-i-fotovystavka-ko-dnyu-rossii-proshli-v-sukhume-1046286354.html

Ярмарка, концерт и фотовыставка ко Дню России прошли в Сухуме

Ярмарка, концерт и фотовыставка ко Дню России прошли в Сухуме

Мероприятия ко Дню России были организованы при поддержке Посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии и "Дома Москвы". 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T15:11+0300

2023-06-12T15:11+0300

2023-06-12T16:21+0300

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Мероприятия ко Дню России, организованные Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии, прошли на культурно-деловой платформе "Гума" 12 июня.Организаторы подготовили для гостей мероприятия праздничный концерт, в котором приняли участие 12 коллективов, в том числе оркестр Седьмой военной базы и фолк-театр "Казачий спас", фотовыставку "Многоликая Россия" и выставку-ярмарку народных мастеров.На ярмарке были представлены различные hand-made изделия – посуда, украшения, элементы декора, косметика, игрушки, предметы из дерева, букеты и домашние закрутки, аджинджух, мясная продукция.Татьяна Кулешова переехала в Абхазию из России пять лет назад. Она живет в Гудауте и на ярмарке представила расписанные вручную деревянные и глиняные игрушки. Весь процесс по созданию расписных матрешек занимает, по словам мастерицы, около недели.В ярмарке принял участие Эраст Астахов. Он изготавливает светильники из дерева, у молодого человека своя мастерская в Сухуме."Бывают сложности с материалом и фурнитурой, потому что приходится что-то из России заказывать. Я стараюсь не пилить растущие деревья, если где-то по дороге встречаю срубленные спилы, я их использую", – добавил он.Праздничный вечер ко Дню России на "Гуме" закончится показом художественного фильма российского режиссера Алексея Нужного "Огонь".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-rossii-1046279024.html

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