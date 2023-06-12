Ярмарка, концерт и фотовыставка ко Дню России прошли в Сухуме
15:11 12.06.2023 (обновлено: 16:21 12.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России были организованы при поддержке Посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии и "Дома Москвы".
СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Мероприятия ко Дню России, организованные Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии, прошли на культурно-деловой платформе "Гума" 12 июня.
Организаторы подготовили для гостей мероприятия праздничный концерт, в котором приняли участие 12 коллективов, в том числе оркестр Седьмой военной базы и фолк-театр "Казачий спас", фотовыставку "Многоликая Россия" и выставку-ярмарку народных мастеров.
"Очень хочется надеется, что День России станет местом встречи соотечественников, местом встречи всех тех людей, которые ассоциируют себя с Россией и русским миром", – сказал председатель КСОРС Олег Юрченко.
На ярмарке были представлены различные hand-made изделия – посуда, украшения, элементы декора, косметика, игрушки, предметы из дерева, букеты и домашние закрутки, аджинджух, мясная продукция.
Татьяна Кулешова переехала в Абхазию из России пять лет назад. Она живет в Гудауте и на ярмарке представила расписанные вручную деревянные и глиняные игрушки. Весь процесс по созданию расписных матрешек занимает, по словам мастерицы, около недели.
"Я просто увидела, захотела, и пошло. Вообще никакого отношения к этому искусству не имею, я педагог по образованию, не думала, что сумею. Оказывается, все просто. Абхазия – страна прекрасных, безграничных возможностей", – сказала она.
В ярмарке принял участие Эраст Астахов. Он изготавливает светильники из дерева, у молодого человека своя мастерская в Сухуме.
"Бывают сложности с материалом и фурнитурой, потому что приходится что-то из России заказывать. Я стараюсь не пилить растущие деревья, если где-то по дороге встречаю срубленные спилы, я их использую", – добавил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Праздничный вечер ко Дню России на "Гуме" закончится показом художественного фильма российского режиссера Алексея Нужного "Огонь".