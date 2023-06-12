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https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/yarmarka-kontsert-i-fotovystavka-ko-dnyu-rossii-proshli-v-sukhume-1046286354.html
Ярмарка, концерт и фотовыставка ко Дню России прошли в Сухуме
Ярмарка, концерт и фотовыставка ко Дню России прошли в Сухуме
Мероприятия ко Дню России были организованы при поддержке Посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии и "Дома Москвы". 12.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Мероприятия ко Дню России, организованные Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии, прошли на культурно-деловой платформе "Гума" 12 июня.Организаторы подготовили для гостей мероприятия праздничный концерт, в котором приняли участие 12 коллективов, в том числе оркестр Седьмой военной базы и фолк-театр "Казачий спас", фотовыставку "Многоликая Россия" и выставку-ярмарку народных мастеров.На ярмарке были представлены различные hand-made изделия – посуда, украшения, элементы декора, косметика, игрушки, предметы из дерева, букеты и домашние закрутки, аджинджух, мясная продукция.Татьяна Кулешова переехала в Абхазию из России пять лет назад. Она живет в Гудауте и на ярмарке представила расписанные вручную деревянные и глиняные игрушки. Весь процесс по созданию расписных матрешек занимает, по словам мастерицы, около недели.В ярмарке принял участие Эраст Астахов. Он изготавливает светильники из дерева, у молодого человека своя мастерская в Сухуме."Бывают сложности с материалом и фурнитурой, потому что приходится что-то из России заказывать. Я стараюсь не пилить растущие деревья, если где-то по дороге встречаю срубленные спилы, я их использую", – добавил он.Праздничный вечер ко Дню России на "Гуме" закончится показом художественного фильма российского режиссера Алексея Нужного "Огонь".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-rossii-1046279024.html
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россия, абхазия, культура, сухум, день россии
россия, абхазия, культура, сухум, день россии

Ярмарка, концерт и фотовыставка ко Дню России прошли в Сухуме

15:11 12.06.2023 (обновлено: 16:21 12.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12 - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мероприятия ко Дню России были организованы при поддержке Посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии и "Дома Москвы".
СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Мероприятия ко Дню России, организованные Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии, прошли на культурно-деловой платформе "Гума" 12 июня.
Организаторы подготовили для гостей мероприятия праздничный концерт, в котором приняли участие 12 коллективов, в том числе оркестр Седьмой военной базы и фолк-театр "Казачий спас", фотовыставку "Многоликая Россия" и выставку-ярмарку народных мастеров.

"Очень хочется надеется, что День России станет местом встречи соотечественников, местом встречи всех тех людей, которые ассоциируют себя с Россией и русским миром", – сказал председатель КСОРС Олег Юрченко.

На ярмарке были представлены различные hand-made изделия – посуда, украшения, элементы декора, косметика, игрушки, предметы из дерева, букеты и домашние закрутки, аджинджух, мясная продукция.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2023
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Татьяна Кулешова переехала в Абхазию из России пять лет назад. Она живет в Гудауте и на ярмарке представила расписанные вручную деревянные и глиняные игрушки. Весь процесс по созданию расписных матрешек занимает, по словам мастерицы, около недели.

"Я просто увидела, захотела, и пошло. Вообще никакого отношения к этому искусству не имею, я педагог по образованию, не думала, что сумею. Оказывается, все просто. Абхазия – страна прекрасных, безграничных возможностей", – сказала она.

В ярмарке принял участие Эраст Астахов. Он изготавливает светильники из дерева, у молодого человека своя мастерская в Сухуме.
"Бывают сложности с материалом и фурнитурой, потому что приходится что-то из России заказывать. Я стараюсь не пилить растущие деревья, если где-то по дороге встречаю срубленные спилы, я их использую", – добавил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12 - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12 - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия ко Дню России на Гуме 2023-06-12
Праздничный вечер ко Дню России на "Гуме" закончится показом художественного фильма российского режиссера Алексея Нужного "Огонь".
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