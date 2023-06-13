https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/chast-sukhumskoy-naberezhnoy-otremontiruyut-ko-dnyu-goroda-1046313268.html

Часть сухумской набережной отремонтируют ко Дню города

Часть сухумской набережной отремонтируют ко Дню города

Благоустройство набережной финансируется из бюджета администрации города Сухум, на эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиона рублей. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T16:18+0300

2023-06-13T16:18+0300

2023-06-13T16:37+0300

в абхазии

абхазия

сухум

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046314098_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1cf35c925c81a02bfa50a17b0cb8499.jpg

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухумской набережной отремонтируют ко Дню города. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор муниципального учреждения "Горстройпроект" Астамур Пипия.В рамках работ отремонтируют колоннаду, столбы освещения и тумбы от "Амры" до памятника Махаджирам, а на входе к причалу "Амра" сделают бетонное покрытие.Еще два года назад силами администрации Сухума восстанавливали столбы освещения и тумбы от кафе "Пингвин" до причала "Амра". Сейчас эти работы продолжат на участке до памятника Махаджиров.Пипия добавил, что работы проводятся по поручению главы администрации Беслана Эшба. Они приурочены ко Дню города, который отмечается в этом году 8 июля, и к тридцатилетию Дня Победы."Данные работы (ремонт колоннады и причала - прим.) планируется завершить до 1 июля, кроме работ по восстановлению столбов освещения и тумб. Эти работы планируется завершить к концу июля", – добавил Пипия.Благоустройство набережной финансируется из бюджета администрации города Сухум. На эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-beslan-eshba-proinspektiroval-remont-obektov-v-stolitse-1045893475.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, новости