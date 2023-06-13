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Часть сухумской набережной отремонтируют ко Дню города
Часть сухумской набережной отремонтируют ко Дню города
Благоустройство набережной финансируется из бюджета администрации города Сухум, на эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиона рублей. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T16:18+0300
2023-06-13T16:18+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухумской набережной отремонтируют ко Дню города. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор муниципального учреждения "Горстройпроект" Астамур Пипия.В рамках работ отремонтируют колоннаду, столбы освещения и тумбы от "Амры" до памятника Махаджирам, а на входе к причалу "Амра" сделают бетонное покрытие.Еще два года назад силами администрации Сухума восстанавливали столбы освещения и тумбы от кафе "Пингвин" до причала "Амра". Сейчас эти работы продолжат на участке до памятника Махаджиров.Пипия добавил, что работы проводятся по поручению главы администрации Беслана Эшба. Они приурочены ко Дню города, который отмечается в этом году 8 июля, и к тридцатилетию Дня Победы."Данные работы (ремонт колоннады и причала - прим.) планируется завершить до 1 июля, кроме работ по восстановлению столбов освещения и тумб. Эти работы планируется завершить к концу июля", – добавил Пипия.Благоустройство набережной финансируется из бюджета администрации города Сухум. На эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-beslan-eshba-proinspektiroval-remont-obektov-v-stolitse-1045893475.html
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Часть сухумской набережной отремонтируют ко Дню города
16:18 13.06.2023 (обновлено: 16:37 13.06.2023)
Благоустройство набережной финансируется из бюджета администрации города Сухум, на эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиона рублей.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухумской набережной отремонтируют ко Дню города. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор муниципального учреждения "Горстройпроект" Астамур Пипия.
В рамках работ отремонтируют колоннаду, столбы освещения и тумбы от "Амры" до памятника Махаджирам, а на входе к причалу "Амра" сделают бетонное покрытие.
"Оно визуально смотрится как брусчатка, но так как оно монолитное, не будет опасения по поводу излома или просадки, как это могло бы быть, если бы мы укладывали брусчатку", – пояснил Пипия.
Еще два года назад силами администрации Сухума восстанавливали столбы освещения и тумбы от кафе "Пингвин" до причала "Амра". Сейчас эти работы продолжат на участке до памятника Махаджиров.
Пипия добавил, что работы проводятся по поручению главы администрации Беслана Эшба. Они приурочены ко Дню города, который отмечается в этом году 8 июля, и к тридцатилетию Дня Победы.
"Данные работы (ремонт колоннады и причала - прим.) планируется завершить до 1 июля, кроме работ по восстановлению столбов освещения и тумб. Эти работы планируется завершить к концу июля", – добавил Пипия.
Благоустройство набережной финансируется из бюджета администрации города Сухум. На эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиона рублей.