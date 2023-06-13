https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/dnevnoy-lager-s-pogruzheniem-v-abkhazskiy-yazyk-otkroetsya-v-sukhume-1046311730.html

Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме

Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме

Бесплатный лагерь с языковым погружением будет работать для детей от 7 до 13 лет с 19 июня по 11 августа. Главное требование к претендентам - трудоустроенность... 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T14:39+0300

2023-06-13T14:39+0300

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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме на базе школы "Альфа". Об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор школы Фатима Даутия.Подобный лагерь “Альфа” ежегодно организовывала для своих учащихся. В этом году проект реализовывается под эгидой Министерства просвещения и полной финансовой поддержке Фонда социального страхования и охраны труда.Лагерь дневной, он предполагает программу, в которой сбалансированы отдых и занятия. Главная цель - организация полезного досуга для детей, у которых один или оба родителя работают.Программа насыщенная - помимо занятий по абхазскому языку, дети в течение 10 дней будут иметь возможность заниматься рисованием, дизайном, архитектурой, лепкой, пением, современными и абхазскими танцами, спортивными играми, шашками. При этом во всех кружках преподаватели будут учитывать уровень знаний языка.“Детям дается такая лексика, которая позволяет поддерживать общение. Мы хотим дать именно коммуникативный абхазский, который позволяет всем быть услышанными и понятыми”, - подчеркнула Даутия.Для получения путевки в лагерь языкового погружения необходимо предоставить справку о том, что хотя бы один из родителей трудоустроен. Заявки принимаются до 16 июня, сам лагерь будет работать с 19 июня по 11 августа. В одном потоке будет 160 детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/abkhazskiy-v-vznaniya-kak-shkolnikam-pomogli-legko-izuchat-yazyk-1045385803.html

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