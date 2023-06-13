https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/dnevnoy-lager-s-pogruzheniem-v-abkhazskiy-yazyk-otkroetsya-v-sukhume-1046311730.html
Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме
Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме
Бесплатный лагерь с языковым погружением будет работать для детей от 7 до 13 лет с 19 июня по 11 августа. Главное требование к претендентам - трудоустроенность... 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T14:39+0300
2023-06-13T14:39+0300
2023-06-13T14:55+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046311326_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_d34466c23258f92e1c66ea66b70b83ac.jpg
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме на базе школы "Альфа". Об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор школы Фатима Даутия.Подобный лагерь “Альфа” ежегодно организовывала для своих учащихся. В этом году проект реализовывается под эгидой Министерства просвещения и полной финансовой поддержке Фонда социального страхования и охраны труда.Лагерь дневной, он предполагает программу, в которой сбалансированы отдых и занятия. Главная цель - организация полезного досуга для детей, у которых один или оба родителя работают.Программа насыщенная - помимо занятий по абхазскому языку, дети в течение 10 дней будут иметь возможность заниматься рисованием, дизайном, архитектурой, лепкой, пением, современными и абхазскими танцами, спортивными играми, шашками. При этом во всех кружках преподаватели будут учитывать уровень знаний языка.“Детям дается такая лексика, которая позволяет поддерживать общение. Мы хотим дать именно коммуникативный абхазский, который позволяет всем быть услышанными и понятыми”, - подчеркнула Даутия.Для получения путевки в лагерь языкового погружения необходимо предоставить справку о том, что хотя бы один из родителей трудоустроен. Заявки принимаются до 16 июня, сам лагерь будет работать с 19 июня по 11 августа. В одном потоке будет 160 детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/abkhazskiy-v-vznaniya-kak-shkolnikam-pomogli-legko-izuchat-yazyk-1045385803.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046311326_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e3a67caa49b6da747cc0f3db13675829.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум
Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме
14:39 13.06.2023 (обновлено: 14:55 13.06.2023)
Бесплатный лагерь с языковым погружением будет работать для детей от 7 до 13 лет с 19 июня по 11 августа. Главное требование к претендентам - трудоустроенность одного из родителей ребенка.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik.
Дневной лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме на базе школы "Альфа". Об этом в эфире радио Sputnik
рассказала директор школы Фатима Даутия.
Подобный лагерь “Альфа” ежегодно организовывала для своих учащихся. В этом году проект реализовывается под эгидой Министерства просвещения и полной финансовой поддержке Фонда социального страхования и охраны труда.
“Уже подписан договор о предоставлении нам возможности с 19 июня по 11 августа в четыре смены принять порядка 640 детей из города Сухум. Но также, если кто-то может приехать из районов, они также имеют возможность, проживая у своих родственников, посещать этот лагерь", - пояснила Фатима Даутия.
Лагерь дневной, он предполагает программу, в которой сбалансированы отдых и занятия. Главная цель - организация полезного досуга для детей, у которых один или оба родителя работают.
Программа насыщенная - помимо занятий по абхазскому языку, дети в течение 10 дней будут иметь возможность заниматься рисованием, дизайном, архитектурой, лепкой, пением, современными и абхазскими танцами, спортивными играми, шашками. При этом во всех кружках преподаватели будут учитывать уровень знаний языка.
“Детям дается такая лексика, которая позволяет поддерживать общение. Мы хотим дать именно коммуникативный абхазский, который позволяет всем быть услышанными и понятыми”, - подчеркнула Даутия.
Для получения путевки в лагерь языкового погружения необходимо предоставить справку о том, что хотя бы один из родителей трудоустроен. Заявки принимаются до 16 июня, сам лагерь будет работать с 19 июня по 11 августа. В одном потоке будет 160 детей.