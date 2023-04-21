https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/abkhazskiy-v-vznaniya-kak-shkolnikam-pomogli-legko-izuchat-yazyk-1045385803.html

Абхазский в "Взнания": как школьникам помогли легко изучать язык

Абхазский в "Взнания": как школьникам помогли легко изучать язык

В начале 2023 года языковая школа "Аӡыхь" ("Родник" - прим.) интегрировала школьную программу по абхазской литературе и "Ҳазну адунеи" ("Мир вокруг нас" ... 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T12:23+0300

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Теперь школьники самостоятельно могут не только выполнять домашнее задание по этим предметам, но и самое главное – в легкой и доступной форме изучать абхазский язык.О том, что нововведение дает школьникам и учителям и насколько легче стало изучать родной язык, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЕще несколько месяцев назад многодетной матери Арде Джопуа приходилось помогать своим детям выполнять домашние задания по абхазской литературе и "Ҳазну адунеи". Школьники говорят на абхазском, но освоить самостоятельно эти предметы им было сложно, а вспомогательного материала не было.Два месяца назад дети начали пользоваться приложением “Взнания”, в которое были интегрированы сложные для них предметы. И теперь, как отмечает Арда, школьники начали самостоятельно выполнять домашнее задание, а кроме того, развивать и обогащать свой абхазский."Если раньше я сидела с детьми, переводила им тексты, слова, которые мы в повседневной жизни не используем, чтобы потом они могли прочитать и пересказать текст, то сегодня они все могут сделать это самостоятельно. Мои дети уже два месяца пользуются этим приложением. Сейчас я стала замечать, что они используют больше абхазских слов, больше речевых оборотов. Кроме того, я освободилась от участия в выполнении домашнего задания", – отмечает многодетная мама.Приложение стало помощником не только ученикам и их родителям, но и педагогам. По словам учительницы из школы села Лдзаа Хатуны Бения, ее класс использует образовательную платформу не только при выполнении домашнего задания, но и на уроках."У меня в классе пять учеников, из них только один владеет абхазским, четверо пришли практически без знания языка. Приложение очень удобное. Мы используем его в классе. Я включаю аудиопрослушивание, мы изучаем новые слова, а затем дети сами делают домашнее задание в приложении. На платформе есть текст с переводом, есть аудио с кратким содержанием, которое дети слушают. Я вижу разницу между "до" и "после". Детям стало легко пересказывать текст. Они используют новые слова. Спустя два месяца я вижу результаты. В следующем году мы продолжим обучение с помощью приложения. Думаю, результаты будут еще лучше. Вся жизнь современных детей в гаджетах, и благодаря приложению они получают новые знания", – уверена Бения.Приложение для всехПо словам куратора проекта "Адзыхь" Анисы Дзиндзибадзе, многие абхазские школьники испытывают сложности с освоением программы на абхазском языке."Дети ходят в абхазский сектор, но, к сожалению, их уровень владения языком очень слабый. Можно сказать, что 80% абхазских детей в младших классах практически не владеют языком. Педагоги и родители стараются им помогать – переводят и сокращают тексты. Так как наш центр нацелен на языковое погружение, мы стараемся продвигать абхазский язык, как можем, и создаем все условия для детей, чтобы они могли его выучить. И вот пришла идея облегчить жизнь всем – родителям, учителям, но в первую очередь – детям", – отмечает куратор проекта.В приложение загружены озвучка заданных произведений, сокращенные тексты для пересказа и перевод, тексты на заучивание слов из заданий. Есть и игровые задания, которые помогают пополнить словарный запас."Если ребенок может прочитать и прослушать перевод, то он уже спокойно воспринимает информацию. Очень тяжело детям дается предмет "Ҳазну адунеи". В приложении есть адаптированный текст, озвучка и игровые задания. С помощью них ребенок пополняет свой словарный запас и спокойно может разговаривать. Приложение помогает не просто зазубривать содержание текста, но и понимать его смысл, игры помогают освоить и понять слова. Все это в комплексе помогает ребенку овладеть языком. Если мы сможем в начальных классах дать ребенку возможность понимать язык, то в старших классах он сможет проходить другие, более сложные предметы", – уверена куратор проекта.По словам Анисы Дзиндзибадзе, за два месяца к приложению подключились более 10 классов, практически во всех районах страны. Пока приложение платное, но уже с сентября 2023 года его планируют сделать его бесплатным для всех школьников Абхазии. По словам куратора, это стало возможным благодаря частным лицам, которые оказывают помощь проекту."Взнания" - конструктор для создания интерактивных материалов к онлайн или оффлайн урокам. Он позволяет разнообразить обучение с помощью игровых механик, автоматически проверять результаты заданий, а также внедрять в изучение предмета интерактивные элементы - мультфильмы, видео, выступления комиков и многое другое.

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