https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/genprokuratura-obzhalovala-prigovor-suda-po-faktu-napadeniya-na-tkuarchalskuyu-bolnitsu-1046302585.html

Генпрокуратура обжаловала приговор суда по факту нападения на Ткуарчалскую больницу

Генпрокуратура обжаловала приговор суда по факту нападения на Ткуарчалскую больницу

Причиной обжалования, сообщает пресс-служба ведомства, стали несправедливость наказания и многочисленные нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T12:44+0300

2023-06-13T12:44+0300

2023-06-13T14:32+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Приговор Ткуарчалского суда в отношении Рамина и Аслана Миквабия, Мизана Гогуа и Айнара Сар-оглы обжалован в кассационном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.Ведомство подчеркивает, что обвиняемые вступили в предварительный сговор и, вооружившись, 12 декабря 2018 года перегородили въезд машине скорой помощи, в которой перевозили деньги. Угрожая применением насилия, они завладели пакетом, в котором лежало более 1,38 миллиона рублей и скрылись.Мизан Гогуа, Рамин и Аслан Миквабия в разбойном нападении признались, но отрицали причастность Сар-оглы.Согласно приговору Ткуарчалского суда, говорится на сайте Генпрокуратуры, Рамин Миквабия был признан виновным в разбое и незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия группой лиц (пункт "б" части 4 статьи 159, части 1 и 2 статьи 217 Уголовного кодекса - прим.). Он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и конфискации имущества, но освобожден из-за истечения срока содержания под стражей и домашнего ареста на предварительном и судебном следствиях.Аслан Миквабия, помимо разбоя и незаконного хранения оружия, был признан виновным в хранении наркотиков без цели сбыта. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. При этом назначенное условное наказание суд посчитал отбытым и освободил подсудимого. Кроме того, уточняет Генпрокуратура, суд воспользовался статьей 59 Уголовного кодекса ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление" - прим.) и назначил обвиняемому штраф в размере 200 000 рублей вместо заключения сроком от 10 до 15 лет за разбой (часть 4 статьи 159 УК РА - прим.).Мизан Гогуа был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год, а также по статье 59 УК Абхазии к штрафу в 200 000 рублей.Айнар Сар-оглы был осужден на четыре года лишения свободы за незаконное хранение и перевозку огнестрельного оружия и оправдан по статье "Разбой" (статья 159 УК Абхазии - прим.) ввиду непричастности. Сар-оглы был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока на предварительном и судебном следствиях.Причиной обжалования судебного решения, сообщает прокуратура, стала несправедливость приговора – назначение наказания, не предусмотренного санкцией статьи в отношении Рамина Миквабия, Аслана Миквабия и Мизана Гогуа, необоснованное оправдание Айнара Сар-оглы по разбойному нападению, а также "многочисленные существенные нарушения уголовного процессуального закона, допущенные судом при рассмотрении дела по существу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Otmenen-prigovor-suda-po-fatku-napadeniya-na-Tkuarchalskuyu-bolnitsu-1032584354.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/dvukh-grazhdan-abkhazii-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov--1046293640.html

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