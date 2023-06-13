https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/mashina-s-sigaretnym-bamperom-zaderzhana-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1046304404.html

Машина с "сигаретным" бампером задержана на абхазо-российской границе

Машина с "сигаретным" бампером задержана на абхазо-российской границе

В бампере "Лады 2114" гражданин Абхазии пытался тайком вывезти в Россию 10 000 сигарет. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T13:28+0300

2023-06-13T13:28+0300

2023-06-13T14:13+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Российские таможенники задержали на границе с Абхазией автомобиль, в котором контрабандой перевозили сигареты. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.В бампере машины ВАЗ-2114 в специально оборудованном тайнике было обнаружено 500 пачек сигарет "Business Royals", произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах. За рулем находился 25-летний гражданин Абхазии.Табачная продукция и автомобиль изъяты, возбуждено дело об административных правонарушениях.Всего с начала 2023 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 462 дела, изъято более 40 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью порядка 5 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/abkhazskie-tamozhenniki-izyali-pochti-200-blokov-tabachnoy-kontrabandy-1046249791.html

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