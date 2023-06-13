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Массовое уничтожение БМП Bradley в зоне СВО – крушение мифологии США

Массовое уничтожение БМП Bradley в зоне СВО – крушение мифологии США

Русское оружие оперативно отправляет американскую бронетехнику ВСУ на свалку истории, где ранее оказались ЗРК Patriot, ПТРК Javelin, гаубица M777 и прочие... 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T21:01+0300

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Российские войска столь же эффективно уничтожают боевые машины немецкого и французского производства – технологии западных вооружений на украинском ТВД проигрывают, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Ранее российские и зарубежные издания опубликовали доказательства уничтожения десятков единиц относительно современной натовской бронетехники в зоне СВО. Такие "картинки" быстрее возвращают Запад в суровую реальность многополярного мира.На одном из видео – российский танк во встречной атаке поражает БМП M2A2 Bradley на дистанции 1385 метров. Отнюдь не предел – российский ПТРК "Корнет" пробивает 1300 мм за динамической защитой на удалении до 10 км, и с точностью более 95 процентов. Аналогичные боевые характеристики имеет и ПТРК "Вихрь-М" на платформе ударного вертолета Ка-52.Телеканал CNN вчера сообщил, что украинская армия потеряла 15 процентов всех поставленных Соединенными Штатами БМП M2A2 Bradley – за неделю было уничтожено, повреждено или брошено 16 из 109 американских бронемашин. На Западе считают, что с февраля 2022 года киевский режим потерял 3600 единиц боевой техники. По статистике Минобороны России, за время СВО демилитаризовано 9900 танков и других боевых бронемашин ВСУ.Вашингтон явно встревожен массовым уничтожением БМП Bradley на украинском ТВД, и намерен отправить их больше – на кону репутация ВПК США, зарубежные заказы на десятки лет и сотни миллиардов долларов. Весы мирового рынка оружия колеблются. В операциях Пентагона на Ближнем Востоке M2 Bradley уничтожили ракетным вооружением бронетехники противника больше, чем "лучшие в мире" танки Abrams.Однако, в ходе американского вторжения в Ирак в 2003-м сгорели 150 боевых машин Bradley. Последняя цифра – надежный ориентир для прогноза потерь ВСУ в "контрнаступлении" июня 2023 года. Пентагон готовится объявить о новом пакете военной помощи Киеву, там будут дополнительные БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker. Время работает против Америки.Машина НАТО терпит поражениеВ ходе "контрнаступления", с 4 июня ВСУ понесли тяжелые потери. Сгорели несколько танков Leopard 2A6 и боевые машины разминирования Leopard 2R. Столкнувшись со "стальной стеной" российской эшелонированной обороны, американские "легкие танки" БМП Bradley (на вооружении с 1981 года) не обеспечили ВСУ преимущества на поле боя "уровнем огневой мощи и брони", как это ранее представляли в Пентагоне.Типовое вооружение Bradley: 25-мм автоматическая пушка (дальностью до 3000 м) со спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом, и ПТУР TOW-2 (дальностью до 3750 м). Десант – семь человек. Система управления огнем с лазерным дальномером (водитель располагает тепловизором). В поединке с российской БМП-3 американская Bradley объективно проигрывает. Более современная БМП-3 несет на борту 100-мм орудие – пусковую установку 2А70 в паре с 30-миллиметровой пушкой 2А72, которые обеспечивают возможность "эффективного ведения боевых действий мотопехотным подразделениям в наступлении и обороне без поддержки танков и артиллерии". Орудие 2А72 гарантированно поразит американскую бронемашину любой модификации, но вероятнее БМП Bradley уничтожат на дальних подступах плотные минные поля и ранее упомянутые ПТРК "Вихрь-М" или "Корнет" (днем – до 10 км, ночью – до 6 км). Задолго до того, как дезинтегрированная в структуре ВСУ Bradley получит возможность вести прицельный огонь (до 3 км) штатными снарядами с обедненным ураном. Если урановые боеприпасы доедут до передовой.Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что успешное контрнаступление ВСУ вынудит президента РФ Владимира Путина начать переговоры. Очевидно, в истории США бывали госсекретари и с более высоким уровнем интеллекта. Получив пинка от талибов* после 20 лет военной интервенции в Афганистане, Пентагон и НАТО все еще пытаются диктовать надуманные правила или условия первой ядерной державе мира. Между тем, администрация Байдена предупредила украинского президента Владимира Зеленского о последствиях провала контрнаступления ВСУ – сокращении военной и финансовой помощи, имиджевые потери США будут слишком велики.На Западе зреет понимание, что "наступление ВСУ зашло в тупик". Американская газета The Wall Street Journal транслирует отчаяние: "Украинское наступление опирается на армейское снаряжение, которое не стреляет". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок просит не называть подбитые в зоне СВО "Леопарды" немецкими. Акции Rheinmetall AG упали на 8,56%, производитель Bradley BAE Systems потерял 4% капитализации, после уничтожения "Ланцетом" ЗРК IRIS-T акции Leonardo S.p.a. упали на 6,5%. Издание Der Tagesspiegel предсказывает: "Контрнаступление ВСУ может обернуться болезненным поражением Запада". Даже хозяин космической связи ВСУ Илон Маск заметил большие проблемы малого количества танков Leopard-2 на украинском ТВД. Вероятно, Маск не знает, что у России танков больше, чем у всех стран НАТО, вместе взятых.Украинский конфликт истощил запасы вооружений США и альянса, на восполнение дефицита потребуется немало лет. Отдельная нерешаемая проблема – логистика. ВСУ не хватает запчастей для тяжелой западной бронетехники, приходится отправлять для ремонта в Польшу, Чехию. Германия открыла совместный специальный центр по ремонту бронетехники ВСУ на территории Словакии. Всё тщетно. В истории нет ничего глупее и безнадежнее войн с Россией. Упорство Вашингтона – исключительно безрассудно, деструктивно для Европы и всего мира. Стремление Украины в НАТО, не касаясь даже демагогии об "освобождении Крыма" – самоубийственно для киевского режима и всех стран альянса, включая США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.* "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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