https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/putin-rasskazal-izmenyatsya-li-tseli-spetsoperatsii-na-ukraine-1046316012.html
Путин рассказал, изменятся ли цели спецоперации на Украине
Путин рассказал, изменятся ли цели спецоперации на Украине
Президент подчеркнул, что с момента начала СВО в феврале 2022 года принципиальных изменений в целях России не произошло. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T17:32+0300
2023-06-13T17:32+0300
2023-06-13T17:32+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Цели военной спецоперации на Украине могут меняться в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются все теми же, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Об этом сообщает РИА Новости.Говоря о положении в зоне ведения боевых действий, президент рассказал, что ВСУ ведут наступление с 4 июня, и ни на одном участке добиться успеха Киеву не удалось, противник несет большие потери.При этом, добавил Путин, у Украины остается возможность обстреливать приграничные российские территории, и для решения этой проблемы есть несколько путей, один из них - повышение эффективности контрбатарейной борьбы."А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил президент.Владимир Путин подчеркнул, что это "отдельный вопрос", но добавил, что проблема обстрелов украинскими войсками Белгородской области "будет решена".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/rossiyskie-voyska-udarili-po-mestam-sosredotocheniya-rezervov-vsu-1046313011.html
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россия, новости, украина
Путин рассказал, изменятся ли цели спецоперации на Украине
Президент подчеркнул, что с момента начала СВО в феврале 2022 года принципиальных изменений в целях России не произошло.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik.
Цели военной спецоперации на Украине могут меняться в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются все теми же, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Они (цели спецоперации - прим. ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер", - сказал Путин.
Говоря о положении в зоне ведения боевых действий, президент рассказал, что ВСУ ведут наступление с 4 июня, и ни на одном участке добиться успеха Киеву не удалось, противник несет большие потери.
При этом, добавил Путин, у Украины остается возможность обстреливать приграничные российские территории, и для решения этой проблемы есть несколько путей, один из них - повышение эффективности контрбатарейной борьбы.
"А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что это "отдельный вопрос", но добавил, что проблема обстрелов украинскими войсками Белгородской области "будет решена".