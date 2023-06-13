https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/pochti-70-millionov-rubley-vydelyat-na--blagoustroystvo-gudauty-1046293373.html

Почти 70 миллионов рублей выделят на благоустройство Гудауты

Почти 70 миллионов рублей выделят на благоустройство Гудауты

Профицит в размере 69 миллионов рублей в бюджете Гудаутского района стал возможным за счет перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T09:00+0300

2023-06-13T09:00+0300

2023-06-13T09:58+0300

в абхазии

новый афон

гудаутский район

абхазия

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0f/1032016477_0:125:1333:875_1920x0_80_0_0_2d39e47f8be92dd0dc276604977cfcaf.jpg

ГУДАУТА, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. На ремонтные работы, благоустройство города и празднование юбилея Победы из бюджета Гудаутского района выделили 69,7 миллиона рублей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Собрания муниципалитета Валерий Малия."До заседания Собрания района эти пункты изучила бюджетная комиссия вместе с главой района, начальником отдела финансов и мной. После внесения некоторых изменений документ был принят", – объяснил Малия.Председатель Собрания назвал основные статьи расходов, на которые будут направлены средства:Новому Афону в общей сложности выделят 10 миллионов рублей. В эту сумму входят 1,5 миллиона рублей на празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, 250 тысяч рублей на приобретение камер видеонаблюдения, 3,5 миллиона – на ремонт музея Боевой Славы, два миллиона – на ремонт двух жилых домов на улице Лакоба, 300 и 450 тысяч рублей – на ремонт спортзала и детской площадки, 300 тысяч рублей – на ремонт здания городской администрации. Также в Новом Афоне уложат тротуарную плитку в туннеле, ведущем к водопаду.Депутаты также одобрили предложение руководства муниципалитета о выделении двум наиболее крупным селам – Лыхны и Дурипшу по 1,5 миллиона рублей. Остальные 19 сел получат по миллиону рублей.Валерий Малия пояснил, что эти деньги пополнят бюджеты сел и будут направлены на решение текущих проблем в разных сферах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/povrezhdennyy-opolznem-vodoprovod-v-sele-kulanyrkhua-otremontirovan-1046179093.html

новый афон

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новый афон, гудаутский район, абхазия, бюджет