Почти 70 миллионов рублей выделят на благоустройство Гудауты
09:00 13.06.2023 (обновлено: 09:58 13.06.2023)
© SputnikГудаута
© Sputnik
Профицит в размере 69 миллионов рублей в бюджете Гудаутского района стал возможным за счет перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году.
ГУДАУТА, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. На ремонтные работы, благоустройство города и празднование юбилея Победы из бюджета Гудаутского района выделили 69,7 миллиона рублей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Собрания муниципалитета Валерий Малия.
Он добавил, что эти деньги в виде остатка от перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году перешли на этот год. Депутаты местного Собрания, согласно процедуре, рассмотрели статьи расходов полученных средств и приняли документ на заседании.
"До заседания Собрания района эти пункты изучила бюджетная комиссия вместе с главой района, начальником отдела финансов и мной. После внесения некоторых изменений документ был принят", – объяснил Малия.
Председатель Собрания назвал основные статьи расходов, на которые будут направлены средства:
резервный фонд администрации Гудаутского района пополнится на 850 тысяч рублей;
капитальный ремонт в средней школе №5 – шесть миллионов рублей;
обслуживание камер видеонаблюдения – 360 тысяч рублей;
капитальный ремонт канализационный системы Гудаутской ЦРБ – пять миллионов рублей;
погашение долгов Гудаутской ЦРБ за ГСМ и продукты питания в период пандемии – четыре миллиона рублей.
замена кровли и электропроводки в здании Гудаутской поликлиники – 300 тысяч рублей;
устройство тротуаров в парке имени Ленина – три миллиона рублей.
капремонт моста в селе Абгархук с приглашением геодезистов – 3,5 миллиона рублей;
подготовка проекта по ремонту и расширению набережной – 1,5 миллиона рублей;
завершение строительства здания туалета в Бамборской средней школе – 600 тысяч рублей;
замена электропроводки в здании Гудаутского РОВД – 120 тысяч рублей;
оплата долга за приобретение брусчатки – 1,4 миллиона рублей;
расчистка республиканской трассы вдоль побережья – четыре миллиона рублей;
ремонт нескольких улиц в черте города и нанесение разметки – 3,4 миллиона рублей;
организация празднования Дня Победы – 1,5 миллиона рублей;
на реставрацию мебели абхазского революционера для Гудаутского музея – 200 тысяч рублей;
ремонт водопровода в Куланырхуа – 830 тысяч рублей;
погашение задолженностей по зарплатам ФК "Афон" – 500 тысяч рублей.
Новому Афону в общей сложности выделят 10 миллионов рублей. В эту сумму входят 1,5 миллиона рублей на празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, 250 тысяч рублей на приобретение камер видеонаблюдения, 3,5 миллиона – на ремонт музея Боевой Славы, два миллиона – на ремонт двух жилых домов на улице Лакоба, 300 и 450 тысяч рублей – на ремонт спортзала и детской площадки, 300 тысяч рублей – на ремонт здания городской администрации. Также в Новом Афоне уложат тротуарную плитку в туннеле, ведущем к водопаду.
Депутаты также одобрили предложение руководства муниципалитета о выделении двум наиболее крупным селам – Лыхны и Дурипшу по 1,5 миллиона рублей. Остальные 19 сел получат по миллиону рублей.
Валерий Малия пояснил, что эти деньги пополнят бюджеты сел и будут направлены на решение текущих проблем в разных сферах.