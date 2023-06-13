https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/povtornoy-ekspertize-ne-byt-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-1046317157.html

Повторной экспертизе не быть: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве

Повторной экспертизе не быть: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 13 июня. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T19:00+0300

2023-06-13T19:00+0300

2023-06-13T19:00+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

новости

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНарушения в экспертизеНа очередном судебном заседании было заявлено ходатайство от адвоката Автандила Чкадуа касательно экспертизы в отношении обвиняемого Бганба.8 мая 2020 года обвиняемый Бганба был задержан в селе Арасадзыхь, при задержании оказал сопротивление, был ранен и доставлен в больницу Гулрыпша. При освидетельствовании на его правом бедре были обнаружены два рубца. Еще один рубец, обнаруженный на правой голени, по версии стороны обвинения, "образовался, возможно, в результате огнестрельных ранений".По мнению адвоката Чкадуа, эксперт не дал полного ответа на поставленные вопросы о том, какие телесные повреждения имеются на теле Бганба, не указал их характер и давность образования, количество и локализацию ран. Кроме того, по словам защитника, эксперт не смог определить дистанцию в момент повреждения бедра Бганба."Все вышеизложенное подтверждает, что комплексная экспертиза проведена не в полном объеме. Защита считает, что заключение эксперта, по сути, не является комплексным, а лишь комиссионым, так как экспертиза была проведена специалистами-консультантами только в области медицины", - объявил он и добавил, что при производстве экспертизы не были привлечены криминалист, трасолог и баллистик.Для установления истины по делу необходимо назначить повторную комплексную судебную экспертизу c привлечением экспертов из разных сфер, считает Чкадуа. По его словам, учитывая, что, по мнению обвинения, имела место ответная стрельба из пистолета, должны быть привлечены эксперты, которые могут дать ответ на вопрос, какие раны остаются от определенного вида огнестрельного оружия."Также необходимо участие эксперта-нарколога, так как, по заявлению Бганба, имеющиеся на правой ноге рубцы, образовались после инъекции препаратом "метадон", - сказал он.Ответ обвиненияГособвинение с приведенными доводами защиты о необходимости повторной экспертизы не согласилось. По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Даура Амичба, с момента освидетельствования Бганба прошло три года, все раны и рубцы уже давно зажили."Мы считаем, что суд уже дал оценку экспертизе. То, насколько она полная, всесторонняя и объективная, вам предстоит решить в совещательной комнате", - добавил он.По словам адвоката потерпевшей стороны Инги Габилая, для полноты данных назначается не повторная экспертиза, как того требует защита, а дополнительная. Она добавила, что в ходатайстве адвоката Чкадуа не указаны экспертные учреждения и конкретные специалисты, которые могли бы участвовать в повторной экспертизе.По словам обвиняемого Дато Ахалая, Бганба не согласен с заключением экспертизы "с первого дня после его получения"."Когда пришел Бобуа (начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Геннадий Бобуа - прим.) с Тыркба (заместитель генерального прокурора Абхазии Руслан Тыркба – прим.), он уже знал, какой ответ будет. Он говорил, что это метадоновые ожоги. С первого дня он голодал, хотел независимую экспертизу назначить, и прокурор это прекрасно знает", - сказал он.Ахалая подчеркнул, что Бганба против проведения повторной экспертизы в Абхазии, так как "заместитель генерального прокурора на всех имеет влияние и рычаги".Решение судаПосле двухчасового перерыва в совещательной комнате, судебная коллегия приняла решение. Судья Майя Квициния напомнила, что ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства Чкадуа о признании недопустимым доказательством заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы. При этом судом было указано, что выводы экспертизы о ране Бганба "носят вероятностный характер" и оценка документу будет дана при принятии итогового решения.Судья добавила, что в ходе судебного следствия заключение экспертизы в отношении Бганба было исследовано в полном объеме, были допрошены эксперты, устранены вопросы и сомнения."При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает необходимости для назначения повторной или дополнительной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Бганба", - отметила Квициния, ходатайство удовлетворено не было.Следующее заседание суда состоится 20 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/prodlenie-aresta-i-ekspertiza-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1046205974.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-grazhdanina-turtsii-v-tsentre-sukhuma--1046051224.html

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