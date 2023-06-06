https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/prodlenie-aresta-i-ekspertiza-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1046205974.html

Продление ареста и экспертиза: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Продление ареста и экспертиза: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на Набережной махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 6 июня. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T21:13+0300

2023-06-06T21:13+0300

2023-06-06T21:13+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПродление срока пресеченияПо решению суда подсудимым был продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 6 сентября. Ходатайство о продлении срока пресечения было заявлено стороной гособвинения, так как, по мнению Генпрокуратуры, на данном этапе невозможно изменить меру пресечения на более мягкую – все подсудимые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, свою вину не признают и в случае изменения меры пресечения могут скрыться при возможном объявлении обвинительного приговора.Независимая экспертизаСогласно материалам дела, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, подойдя на расстояние не более двух метров к столику, за которым сидели Шамба и Авидзба обстреляли мужчин из двух автоматов Калашникова. Защищаясь, Алхас Авидзба выстрелил в сторону Бганба не менее шести раз, из-за чего тот получил "слепое огнестрельное ранение наружной боковой поверхности правого бедра".8 мая 2020 года обвиняемый Бганба был задержан в селе Арасадзыхь, при задержании оказал сопротивление, был ранен и доставлен в больницу Гулрыпша. При его освидетельствовании на правом бедре были обнаружены два рубца, еще один рубец на правой голени, "образовавшийся, возможно, в результате огнестрельных ранений", по версии стороны обвинения.Генпрокуратура выступила против приобщения ходатайства. По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Даура Амичба, с экспертной компанией был заключен договор и говорить об их заинтересованности не приходится, что противоречит закону. Кроме того, ходатайство о назначении рецензии при сомнении в каком-либо экспертном решении должно исходить от суда, а эксперты должны быть предупреждены об уголовной ответственности по законам Абхазии в случае неверности заключения, чего сделано не было."Помимо коммерческой заинтересованности, еще хотел бы обратить внимание суда на то, что рецензия не является источником доказательств, это всего лишь мнение ученого, поэтому я тоже против приобщения рецензии и последующего допроса экспертов", - добавил заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба.По решению суда рецензия о заключении специалиста и заключение комплексной судебно-медицинская экспертизы, выполненные сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы Краснодара, были приобщены к материалам дела.В своем заключении рецензент бюро пришел к выводу, что допущены ошибки при проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении Бганба. В первую очередь, экспертиза не была комплексной, а, по мнению специалиста, была комиссионной, не была сформулирована обоснованность привлечения к экспертизе хирурга и заведующего рентген-отделением Республиканской больницы, при оформлении заключения комиссии не были указаны стаж работы, образование медработников, отсутствует их подписка о привлечении к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного или отказ от дачи заключения, не указано в каком объеме и какого вида исследования были проведены экспертом, к каким выводам он пришел.Кроме того, в заключении говорится, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для исследования, в то время как начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Геннадий Бобуа сам направил Бганба на компьютерную томографию.Рубец, расположенный на правом бедре Бганба, по выводам экспертов из Абхазии получен от слепого огнестрельного ранения. Однако, по мнению российских экспертов, характеристики рубца указывают на то, что он может быть "следствием нагноительного процесса", "результатом колотого ранения проволокой, арматурой" или введения наркотического средства метадона.Эксперты краснодарского бюро также пришли к выводу об ошибках при проведении баллистической экспертизы в Абхазии – не в полной мере описаны гильзы, отсутствуют иллюстрации исследованных гильз, не указаны примененные экспертные методики и так далее.По словам Даура Амичба, нельзя делать вывод о неогнестрельном характере ранения только на основании предоставленных документов, без осмотра ран обвиняемого. Кроме того, в списке используемой экспертами литературы нет ни одного закона Абхазии, специалисты указывали лишь на нарушение абхазскими экспертами норм российских нормативов, что недопустимо, добавил он.Защита ходатайствовала о допросе специалистов бюро, которые давали свои заключения по судебно-медицинской экспертизе, но, по решению суда, ходатайство было отклонено."Заинтересованный свидетель"Ходатайство было представлено и стороной обвинения. Адвокат потерпевших Инга Габилая заявила об истребовании информации о телефонных соединениях свидетеля Игоря Ловчева, который был допрошен на прошлом судебном заседании и заявил, что видел и разговаривал с Чкадуа в день убийства во дворе дома его родителей в промежутке с 13:00 до 14:00, тем самым, по мнению адвоката, "обеспечил алиби" обвиняемому.Судебная коллегия в удовлетворении ходатайства отказала и объяснила это тем, что судебное следствие может быть дополнено только после окончания представления доказательств стороной защиты.Такое же решение было принято и в отношении еще одного ходатайства адвоката Габилая. Адвокат напомнила, что в ходе допроса Ловчев отметил, что передвигается по Абхазии на автомобиле, но не сказал, на кого он оформлен. Из зала суда мать Чкадуа заявила, что она собственник авто, которым пользуется Ловчев.Стороной защиты был сделан запрос в ГАИ Абхазии, по итогам которого стало известно, что за Риммой Чкадуа значится машина марки Mitsubishi, которая была приобретена в 2022 году.Обвиняемый Чкадуа назвал адвоката "бессовестной", заявил, что она должна доказать свои предположения и должна "дать им основания". Из-за пререканий Чкадуа по решению суда был удален из зала. Другие обвиняемые также сочли высказывание адвоката провокацией, о чем сообщили суду.В ходе показаний ранее Ловчев сообщал суду, что в 2022 году он приехал в Абхазию, оставил адвокату Марине Тания заверенные нотариально показания, в которых также говорится, что он виделся с Чкадуа в день убийства. Адвокат принесла показания на заседание 6 июня и попросила суд приобщить их к материалам дела. Ходатайство было удовлетворено, показания приобщены к делу.Следующее заседание суда состоится 13 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/dopros-svidetelya-zaschity-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045839267.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rubets-pretknoveniya-sud-doprosil-ekspertov-po-delu-o-troynom-ubiystve-1045457297.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/storona-zaschity-osparivaet-ekspertizu-prodolzhilos-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1045613275.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия