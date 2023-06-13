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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять холодный атмосферный фронт с юга. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T16:44+0300
2023-06-13T16:44+0300
2023-06-13T16:44+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. В среду, 14 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять холодный атмосферный фронт с юга.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. В среду, 14 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.