https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/rossiyskie-voyska-udarili-po-mestam-sosredotocheniya-rezervov-vsu-1046313011.html

Российские войска ударили по местам сосредоточения резервов ВСУ

Российские войска ударили по местам сосредоточения резервов ВСУ

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T15:20+0300

2023-06-13T15:20+0300

2023-06-13T16:41+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, в районе Макаровки в ДНР были отражены три украинские атаки, усиленные танками и бронемашинами. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены.В районе Ровнополя в ДНР за сутки отражены две атаки противника, поражены два украинских танка и три боевые бронированные машины. В районе Пречистовки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре боевые машины пехоты.За сутки в этих районах Киев потерял до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, гаубицу "Мста-Б".Минобороны сообщает, что южнее Артемовска были отражены две атаки противника, в ходе боев уничтожено до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.На Купянском направлении в течение суток российские войска уничтожили более 35 украинских военных, бронетранспортер, пикап, гаубицу Д-20.На Красно-Лиманском направлении Киев потеряло до 60 солдат, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114 районах. Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбиты шесть украинских беспилотников.

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