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Аслан Бжания представил коллективу нового министра внутренних дел Роберта Киут

Аслан Бжания представил коллективу нового министра внутренних дел Роберта Киут

Указом президента Абхазии экс-председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут был назначен на должность министра внутренних дел Абхазии во... 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T11:33+0300

2023-06-14T11:33+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу нового министра внутренних дел Роберта Киут."Коллектив МВД мне очень хорошо знаком, так как по различным направлениям приходилось пересекаться. Будем идти вперед, ни в коем случае останавливать динамику не будем, будем наращивать темпы. Работы будет много, она есть, будем справляться", – сказал он.Экс-министр внутренних дел Вальтер Бутба отметил, что для него было большой честью трудиться вместе с коллективом МВД."Мы сделали немало, очень много вам еще предстоит делать. Я убежден, вы достигнете результатов еще больших и лучших. Я всегда остаюсь вашим боевым товарищем, офицером, и я вместе с вами в любое время, вам помогу и буду рядом. Желаю вам удачи, успехов в этом нелегком труде и убежден, что вместе мы будем радоваться большим успехам", – сказал он.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил уверенность в том, что новый министр не будет предпринимать никаких "необдуманных, резких шагов". Глава государства назвал ситуацию в стране непростой и подчеркнул, что общество требует более наступательной работы правоохранительных органов.Бжания добавил, что государством будут предприниматься меры по оказанию финансовой помощи МВД."Мы будем изыскивать возможности, чтобы человек в форме, сотрудник Министерства внутренних дел выполнял свой долг должным образом и был защищен государством", – сказал он.Роберт Киут был назначен главой МВД Абхазии 13 июня. Он сменил на посту генерал-майора милиции Вальтера Бутба, который занимал должность с декабря 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/valter-butba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-vnutrennikh-del-1046322775.html

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