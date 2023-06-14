https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/aslan-bzhaniya-vyekhal-v-gagru-postradavshuyu-iz-za-livnya-1046332179.html

Аслан Бжания выехал в Гагру, пострадавшую из-за ливня

Аслан Бжания выехал в Гагру, пострадавшую из-за ливня

Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе рано утром 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T13:10+0300

2023-06-14T13:10+0300

2023-06-14T13:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046324279_0:447:960:987_1920x0_80_0_0_43c2db0483bdc70dafe646730cf8c485.jpg

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выехал в Гагру, чтобы изучить последствия сильного ливня, прошедшего в ночь с 13 на 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено", – доложил главе государства министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев КвицинияКвициния пояснил, что два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят в районе поселка Цандрипш, а пассажирам оказывается помощь – их вывозят в города, куда они направлялись, на микроавтобусах. Кроме того, с раннего утра спасатели и сотрудники коммунальных служб расчищают дорогу и устраняют последствия разгула стихии. Благодаря этому движение на трассе было восстановлено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/vodosnabzhenie-v-gagre-vosstanovleno-1046331633.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, аслан бжания