https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/aslan-bzhaniya-vyekhal-v-gagru-postradavshuyu-iz-za-livnya-1046332179.html
Аслан Бжания выехал в Гагру, пострадавшую из-за ливня
Аслан Бжания выехал в Гагру, пострадавшую из-за ливня
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе рано утром 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T13:10+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выехал в Гагру, чтобы изучить последствия сильного ливня, прошедшего в ночь с 13 на 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено", – доложил главе государства министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев КвицинияКвициния пояснил, что два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят в районе поселка Цандрипш, а пассажирам оказывается помощь – их вывозят в города, куда они направлялись, на микроавтобусах. Кроме того, с раннего утра спасатели и сотрудники коммунальных служб расчищают дорогу и устраняют последствия разгула стихии. Благодаря этому движение на трассе было восстановлено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/vodosnabzhenie-v-gagre-vosstanovleno-1046331633.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания выехал в Гагру, пострадавшую из-за ливня
13:10 14.06.2023 (обновлено: 13:12 14.06.2023)
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе рано утром 14 июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выехал в Гагру, чтобы изучить последствия сильного ливня, прошедшего в ночь с 13 на 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что президент взял ситуацию под личный контроль.
"Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено", – доложил главе государства министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния
Квициния пояснил, что два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят в районе поселка Цандрипш, а пассажирам оказывается помощь – их вывозят в города, куда они направлялись, на микроавтобусах.
Кроме того, с раннего утра спасатели и сотрудники коммунальных служб расчищают дорогу и устраняют последствия разгула стихии. Благодаря этому движение на трассе было восстановлено.