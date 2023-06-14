https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/vodosnabzhenie-v-gagre-vosstanovleno-1046331633.html
Водоснабжение в Гагре восстановлено
Водоснабжение в Гагре восстановлено
Подача воды в Гагре была приостановлена из-за проблем с электроснабжением насосных станций после ливневых дождей утром в среду, 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T12:48+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Водоснабжение в Гагре восстановлено, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.Подача воды в Гагре была приостановлена из-за проблем с электроснабжением насосных станций утром 14 июня. Из-за проливных дождей во избежание непредвиденных обстоятельств в пять часов утра станции были обесточены. Впоследствии, запустить их не удалось.Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня.Стихия повредила участок республиканской трассы и разрушила несколько зданий в Гагрском районе. Устранением последствий стихий занимаются коммунальные службы Гагрского района и сотрудники МЧС.Как уточнили в АЖД, ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.). Движение поездов приостановлено на неопределенный срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/opolzen-zasypal-chastnyy-dom-v-poselke-chygrypsh-1046331382.html
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Водоснабжение в Гагре восстановлено
12:48 14.06.2023 (обновлено: 12:51 14.06.2023)
Подача воды в Гагре была приостановлена из-за проблем с электроснабжением насосных станций после ливневых дождей утром в среду, 14 июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Водоснабжение в Гагре восстановлено, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.
Он уточнил, что проблема возникла в трансформаторе, от которого электричество поступает на насосную станцию "Репруа-1" - там перегорел электрокабель. Поломку устранили и примерно в 12:00 среды воду уже пустили.
Подача воды в Гагре была приостановлена из-за проблем с электроснабжением насосных станций утром 14 июня. Из-за проливных дождей во избежание непредвиденных обстоятельств в пять часов утра станции были обесточены. Впоследствии, запустить их не удалось.
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня.
Стихия повредила участок республиканской трассы и разрушила несколько зданий в Гагрском районе. Устранением последствий стихий занимаются коммунальные службы Гагрского района и сотрудники МЧС.
Как уточнили в АЖД, ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.). Движение поездов приостановлено на неопределенный срок.