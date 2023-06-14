https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizovala-transfer-dlya-passazhirov-napravlyayuschikhsya-v-moskvu-i-peterburg-1046338815.html
АЖД организовала трансфер для пассажиров, направляющихся в Москву и Петербург
АЖД организовала трансфер для пассажиров, направляющихся в Москву и Петербург
Поезда "Сухум-Москва" остановился на станции "Цандрипш" из-за проблем с движением на участке железной дороги в Гагрском районе после прошедшего накануне... 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T16:08+0300
2023-06-14T16:08+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. "Абхазская железная дорога" организовала бесплатный трансфер для 231 пассажира поезда "Сухум-Москва" до железнодорожной станции "Цандрипш". Об этом Sputnik сообщил заместитель начальника пассажирской службы АЖД Эмир Агрба.Трансфер был организован с сухумского вокзала. Оттуда на микроавтобусах к станции "Цандрипш" отправились 80 человек. Кроме того, девять человек забрали из Нового Афона, 25 – из Гудауты, 117 – из Гагры.112 пассажиров поезда "Санкт-Петербург-Сухум", который отправляется в 19:20, также будут перевезены в Цандрипш из Сухума, Нового Афона, Гудауты и Гагры. Оба трансфера осуществляются за счет АЖД.Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе рано утром 14 июня. Из-за повреждений путей на неопределенный срок было приостановлено движение поездов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/aslan-bzhaniya-vyekhal-v-gagru-postradavshuyu-iz-za-livnya-1046332179.html
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АЖД организовала трансфер для пассажиров, направляющихся в Москву и Петербург
16:08 14.06.2023 (обновлено: 16:15 14.06.2023)
Поезда "Сухум-Москва" остановился на станции "Цандрипш" из-за проблем с движением на участке железной дороги в Гагрском районе после прошедшего накануне сильного ливня и схода селя.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. "Абхазская железная дорога" организовала бесплатный трансфер для 231 пассажира поезда "Сухум-Москва" до железнодорожной станции "Цандрипш". Об этом Sputnik сообщил заместитель начальника пассажирской службы АЖД Эмир Агрба.
Трансфер был организован с сухумского вокзала. Оттуда на микроавтобусах к станции "Цандрипш" отправились 80 человек. Кроме того, девять человек забрали из Нового Афона, 25 – из Гудауты, 117 – из Гагры.
112 пассажиров поезда "Санкт-Петербург-Сухум", который отправляется в 19:20, также будут перевезены в Цандрипш из Сухума, Нового Афона, Гудауты и Гагры. Оба трансфера осуществляются за счет АЖД.
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе рано утром 14 июня. Из-за повреждений путей на неопределенный срок было приостановлено движение поездов.