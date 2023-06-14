https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizuet-transfer-dlya-passazhirov-poezdov-ne-vypolnivshikh-marshrut-iz-za-stikhii-1046328815.html
АЖД организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за стихии
АЖД организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за стихии
Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за повреждения путей в результате ливня в Гагрском районе. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T11:13+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. "Абхазская железная дорога" организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за разгула стихии в Гагрском районе. Об этом сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.Куруа добавил, что электропоезд "Ласточка", который должен был выдвинуться из Гагры в Сочи в 7:30, не вышел на маршрут. Пассажирский поезд "Сухум – Москва" остановился вблизи поселка Цандрипш, а движение поездов "Санкт-Петербург – Сухум", "Туапсе – Гагра" отменено.Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе. Устранением последствий стихий занимаются коммунальные службы Гагрского района и сотрудники МЧС.Как уточнили в АЖД, ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.). Движение поездов приостановлено на неопределенный срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-priostanovleno-iz-za-posledstviy-livnya-1046326275.html
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АЖД организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за стихии
11:13 14.06.2023 (обновлено: 11:19 14.06.2023)
Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за повреждения путей в результате ливня в Гагрском районе.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. "Абхазская железная дорога" организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за разгула стихии в Гагрском районе. Об этом сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.
"Если республиканская трасса будет открыта, АЖД обеспечит транспортом пассажиров поездов. В таких случаях мы всегда это делаем. Сегодня сложились форс-мажорные обстоятельства, и людям надо помочь. Доставка будет организована", – сказал он.
Куруа добавил, что электропоезд "Ласточка", который должен был выдвинуться из Гагры в Сочи в 7:30, не вышел на маршрут. Пассажирский поезд "Сухум – Москва" остановился вблизи поселка Цандрипш, а движение поездов "Санкт-Петербург – Сухум", "Туапсе – Гагра" отменено.
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе. Устранением последствий стихий занимаются коммунальные службы Гагрского района и сотрудники МЧС.
Как уточнили в АЖД, ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.). Движение поездов приостановлено на неопределенный срок.