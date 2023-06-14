https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-priostanovleno-iz-za-posledstviy-livnya-1046326275.html

Движение поездов в Абхазии приостановлено из-за последствий ливня

Движение поездов в Абхазии приостановлено из-за последствий ливня

Сильный дождь обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, потоки воды повредили участок республиканской трассы и разрушили несколько зданий. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Движение поездов в Абхазии приостановлено из-за ливня, обрушившегося на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, сообщил Sputnik директор АЖД Арсоу Читанава.По его словам, стихия повредила пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.).С информагентством Sputnik связалась пассажирка поезда "Москва-Сухум" Анна Сивякова, которая рассказала, что поезд остановился примерно в 8:00 среды и с тех пор не трогался с места. На телефоны пассажиров пришло сообщение:"Уважаемый пассажиры! В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Абхазии ожидается задержка поезда №306 Москва - Сухум ориентировочно около 3-х часов. Время задержки может измениться. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства"Сивякова также отметила, что некоторые пассажиры пытаются найти такси или даже рассматривают возможность идти пешком."Но с авто тоже непонятно ничего. Дороги не расчищены. Поэтому пока все в режиме ожидания. Люди гуляют вокруг поезда, далеко отходить боимся, так как неизвестно, когда его пустят дальше. Туалеты автоматические отключены, остались частично с педалями в других вагонах. Зарядки не работают", – рассказала она.Примерно в 10:25 среды Сивякова сообщила со слов проводников о том, что поезд будет возвращаться на станцию "Имеретинский курорт".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/liven-povredil-uchastok-trassy-i-razrushil-neskolko-zdaniy-v-gagrskom-rayone-1046324079.html

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