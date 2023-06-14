https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/gagra-ostalas-bez-vody-iz-za-livnya-1046327818.html
Гагра осталась без воды из-за ливня
Гагра осталась без воды из-за ливня
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T11:22+0300
2023-06-14T11:22+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре приостановлена из-за проблем с электроснабжением на насосных станциях, сообщил начальник водоканала Фома Агрба."Я выключил электричество примерно в 05:30. Сейчас мы попытались запустить станции, но не вышло. Что-то с высоковольтным кабелем, который идет от подстанции. Разбираемся в проблеме", – сказал Агрба.Он уточнил, что без подачи воды остается вся городская часть Гагры.Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе. Устранением последствий стихий занимаются коммунальные службы и сотрудники МЧС.Как уточнили в АЖД, ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.). Движение поездов приостановлено на неопределенный срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-priostanovleno-iz-za-posledstviy-livnya-1046326275.html
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абхазия, новости
Гагра осталась без воды из-за ливня
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре приостановлена из-за проблем с электроснабжением на насосных станциях, сообщил начальник водоканала Фома Агрба.
По его словам, обрушившийся на Гагру ливень не подтопил насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2", но их обесточили во избежание замыкания электропроводки.
"Я выключил электричество примерно в 05:30. Сейчас мы попытались запустить станции, но не вышло. Что-то с высоковольтным кабелем, который идет от подстанции. Разбираемся в проблеме", – сказал Агрба.
Он уточнил, что без подачи воды остается вся городская часть Гагры.
Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе. Устранением последствий стихий занимаются коммунальные службы и сотрудники МЧС.
Как уточнили в АЖД, ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.). Движение поездов приостановлено на неопределенный срок.