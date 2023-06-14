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Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа в Петербурге
Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа в Петербурге
Петербугский международный экономический форум будет проходить с 14 по 17 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T14:03+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа во главе со специальным представителем по взаимодействию с Россией Лауреано Ортегой Мурильо. Об этом сообщает Медиацентр МИД."Кроме того, стороны обозначили необходимость формирования союзного медиахолдинга Абхазия-Никарагуа, который бы отстаивал интересы многополярности, реформы международного права и противодействия деструктивному влиянию западных НПО", – говорится в сообщении.XXVI Петербургский экономический форум будет проходить в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года. В нем принимают участие делегация Народного Собрания Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-prinyala-uchastie-v-pmef-2023-1046332437.html
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Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа в Петербурге
14:03 14.06.2023 (обновлено: 14:45 14.06.2023)
Петербугский международный экономический форум будет проходить с 14 по 17 июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа во главе со специальным представителем по взаимодействию с Россией Лауреано Ортегой Мурильо. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
Стороны обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия и работу в сфере информационной политики.
"Кроме того, стороны обозначили необходимость формирования союзного медиахолдинга Абхазия-Никарагуа, который бы отстаивал интересы многополярности, реформы международного права и противодействия деструктивному влиянию западных НПО", – говорится в сообщении.
XXVI Петербургский экономический форум будет проходить в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года. В нем принимают участие делегация Народного Собрания Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.