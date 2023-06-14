https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/inal-ardzinba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-nikaragua-v-peterburge-1046332952.html

Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа в Петербурге

Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа в Петербурге

Петербугский международный экономический форум будет проходить с 14 по 17 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T14:03+0300

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абхазия

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с делегацией из Никарагуа во главе со специальным представителем по взаимодействию с Россией Лауреано Ортегой Мурильо. Об этом сообщает Медиацентр МИД."Кроме того, стороны обозначили необходимость формирования союзного медиахолдинга Абхазия-Никарагуа, который бы отстаивал интересы многополярности, реформы международного права и противодействия деструктивному влиянию западных НПО", – говорится в сообщении.XXVI Петербургский экономический форум будет проходить в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года. В нем принимают участие делегация Народного Собрания Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-prinyala-uchastie-v-pmef-2023-1046332437.html

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