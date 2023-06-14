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Камеры видеонаблюдения установят на стихийных свалках Сухума
Камеры видеонаблюдения установят на стихийных свалках Сухума
В этом году местные власти приобрели 200 новых мусорных контейнеров, которыми заменили старые металлические баки. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T09:00+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Администрация Сухума планирует установить камеры видеонаблюдения в местах, где люди чаще всего несанкционированно сбрасывают мусор. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замглавы департамента ЖКХ Руслан Авидзба."Большая проблема связана со стихийными мусорными свалками, которые образуются несанкционированно. Люди выбрасывают строительный мусор. Мы пошли по иному пути – в тех местах, где чаще всего выбрасывают мусор, будем ставить камеры видеонаблюдения. По городу определили порядка 15 мест, где чаще всего выбрасывают строительный мусор. Будем устанавливать камеры, потом будем подключать правоохранительные органы", – пояснил он.По словам Авидзба, в республике законодательно необходимо ужесточать санкции по отношению к тем, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. В столичной администрации сейчас работают над проектом по изменению тарифов за вывоз мусора, нормам накопления как для частных лиц, так и физических и юридических.Тем самым администрация города рассчитывает повысить у жителей культуру обращения с отходами.В этом году местные власти приобрели 200 новых мусорных контейнеров. Старые металлические баки отправили на ремонт, после чего их поставят на периферии города. В планах также организация современных контейнерных площадок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/pozhar-na-musornoy-svalke-v-sukhume-lokalizovali-1046258568.html
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Камеры видеонаблюдения установят на стихийных свалках Сухума

09:00 14.06.2023 (обновлено: 10:16 14.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Стихийная свалка в районе гумистинского моста
Стихийная свалка в районе гумистинского моста - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В этом году местные власти приобрели 200 новых мусорных контейнеров, которыми заменили старые металлические баки.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Администрация Сухума планирует установить камеры видеонаблюдения в местах, где люди чаще всего несанкционированно сбрасывают мусор. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замглавы департамента ЖКХ Руслан Авидзба.
"Большая проблема связана со стихийными мусорными свалками, которые образуются несанкционированно. Люди выбрасывают строительный мусор. Мы пошли по иному пути – в тех местах, где чаще всего выбрасывают мусор, будем ставить камеры видеонаблюдения. По городу определили порядка 15 мест, где чаще всего выбрасывают строительный мусор. Будем устанавливать камеры, потом будем подключать правоохранительные органы", – пояснил он.
По словам Авидзба, в республике законодательно необходимо ужесточать санкции по отношению к тем, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. В столичной администрации сейчас работают над проектом по изменению тарифов за вывоз мусора, нормам накопления как для частных лиц, так и физических и юридических.
Тем самым администрация города рассчитывает повысить у жителей культуру обращения с отходами.
В этом году местные власти приобрели 200 новых мусорных контейнеров. Старые металлические баки отправили на ремонт, после чего их поставят на периферии города. В планах также организация современных контейнерных площадок.
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