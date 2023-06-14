https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/opolzen-zasypal-chastnyy-dom-v-poselke-chygrypsh-1046331382.html

Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш

Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш

В результате сильного ливня, прошедшего в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня, никто не пострадал. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T12:34+0300

2023-06-14T12:34+0300

2023-06-14T12:44+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033350614_0:47:2027:1187_1920x0_80_0_0_6e4f2f77dfde324d77eab236dfb995ae.jpg

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом в поселке Чыгрыпш накрыло оползнем из-за ливня, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Цишба добавил, что движение автотранспорта на поврежденных участках республиканской трассы, где образовалось много завалов, восстановлено частично. Организованное реверсное движение автомобилей контролируют сотрудники Госавтоинспекции Абхазии.Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Стихия также разрушила несколько частных домов и общежитие для персонала одной из местных гостиниц.В районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.) были повреждены железнодорожные пути и опоры. Движение поездов в стране приостановлено на неопределенный срок. АЖД намерено организовать трансфер для пассажиров поездов, не выехавших на маршрут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizuet-transfer-dlya-passazhirov-poezdov-ne-vypolnivshikh-marshrut-iz-za-stikhii-1046328815.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости