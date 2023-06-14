Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/opolzen-zasypal-chastnyy-dom-v-poselke-chygrypsh-1046331382.html
Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш
Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш
В результате сильного ливня, прошедшего в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня, никто не пострадал. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T12:34+0300
2023-06-14T12:44+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033350614_0:47:2027:1187_1920x0_80_0_0_6e4f2f77dfde324d77eab236dfb995ae.jpg
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом в поселке Чыгрыпш накрыло оползнем из-за ливня, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Цишба добавил, что движение автотранспорта на поврежденных участках республиканской трассы, где образовалось много завалов, восстановлено частично. Организованное реверсное движение автомобилей контролируют сотрудники Госавтоинспекции Абхазии.Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Стихия также разрушила несколько частных домов и общежитие для персонала одной из местных гостиниц.В районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.) были повреждены железнодорожные пути и опоры. Движение поездов в стране приостановлено на неопределенный срок. АЖД намерено организовать трансфер для пассажиров поездов, не выехавших на маршрут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizuet-transfer-dlya-passazhirov-poezdov-ne-vypolnivshikh-marshrut-iz-za-stikhii-1046328815.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033350614_191:0:1836:1234_1920x0_80_0_0_3ce9afd763decab120020ef7a9b2c88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш

12:34 14.06.2023 (обновлено: 12:44 14.06.2023)
© Foto / Пресс-служба губернатора Забайкальского края / Перейти в фотобанкПаводки в Забайкальском крае
Паводки в Забайкальском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2023
© Foto / Пресс-служба губернатора Забайкальского края
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В результате сильного ливня, прошедшего в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня, никто не пострадал.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом в поселке Чыгрыпш накрыло оползнем из-за ливня, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Мы сейчас были в поселке Чыгрыпш, где засыпало один частный дом. Люди успели эвакуироваться. Пострадавших нет", - уточнил он.
Цишба добавил, что движение автотранспорта на поврежденных участках республиканской трассы, где образовалось много завалов, восстановлено частично. Организованное реверсное движение автомобилей контролируют сотрудники Госавтоинспекции Абхазии.
Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Стихия также разрушила несколько частных домов и общежитие для персонала одной из местных гостиниц.
В районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.) были повреждены железнодорожные пути и опоры. Движение поездов в стране приостановлено на неопределенный срок. АЖД намерено организовать трансфер для пассажиров поездов, не выехавших на маршрут.
Из-за ливней что прошли ночь движение поездов приостановлено - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2023
В Абхазии
АЖД организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за стихии
11:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0