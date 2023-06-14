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Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш
Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш
В результате сильного ливня, прошедшего в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня, никто не пострадал. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T12:34+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом в поселке Чыгрыпш накрыло оползнем из-за ливня, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Цишба добавил, что движение автотранспорта на поврежденных участках республиканской трассы, где образовалось много завалов, восстановлено частично. Организованное реверсное движение автомобилей контролируют сотрудники Госавтоинспекции Абхазии.Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Стихия также разрушила несколько частных домов и общежитие для персонала одной из местных гостиниц.В районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.) были повреждены железнодорожные пути и опоры. Движение поездов в стране приостановлено на неопределенный срок. АЖД намерено организовать трансфер для пассажиров поездов, не выехавших на маршрут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizuet-transfer-dlya-passazhirov-poezdov-ne-vypolnivshikh-marshrut-iz-za-stikhii-1046328815.html
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Оползень засыпал частный дом в поселке Чыгрыпш
12:34 14.06.2023 (обновлено: 12:44 14.06.2023)
В результате сильного ливня, прошедшего в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня, никто не пострадал.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом в поселке Чыгрыпш накрыло оползнем из-за ливня, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Мы сейчас были в поселке Чыгрыпш, где засыпало один частный дом. Люди успели эвакуироваться. Пострадавших нет", - уточнил он.
Цишба добавил, что движение автотранспорта на поврежденных участках республиканской трассы, где образовалось много завалов, восстановлено частично. Организованное реверсное движение автомобилей контролируют сотрудники Госавтоинспекции Абхазии.
Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Стихия также разрушила несколько частных домов и общежитие для персонала одной из местных гостиниц.
В районе села Аныхынста ("Гребешок" – прим.) были повреждены железнодорожные пути и опоры. Движение поездов в стране приостановлено на неопределенный срок. АЖД намерено организовать трансфер для пассажиров поездов, не выехавших на маршрут.