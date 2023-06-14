https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/pochetnoe-konsulstvo-abkhazii-otkroetsya-v-sankt-peterburge-1046345123.html

Почетное консульство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге

Почетное консульство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге

Офис будет расположен на сороковом этаже самого высокого эксплуатируемого здания Петербурга - "Лидер Таэур". 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T19:18+0300

2023-06-14T19:18+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В Санкт-Петербурге откроется почетное консульство Абхазии, сообщает Медиацентр МИД республики."В Санкт-Петербурге проживает значительное число наших соотечественников, проводятся крупные международные мероприятия и форумы, расквартированы офисы международных организаций", - говорится в публикации.Открытие офиса в северной столице поможет активизировать участие представителей Абхазии в различных мероприятиях. Запуск представительства осуществляется на внебюджетные средства и в тесном контакте с российским внешнеполитическим ведомством. Уточняется, что полноформатная работа начнется в ближайшее время, кандидатуру почетного консула для дальнейшего согласования с МИД России определит президент Аслан Бжания.В среду, 14 июня, офис посетил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума. В "Лидер Тауэр" он провел встречу с абхазскими студентами, обучающимися в вузах Санкт-Петербурга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/inal-ardzinba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-nikaragua-v-peterburge-1046332952.html

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