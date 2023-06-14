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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления и прохождение атмосферного фронта. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T19:02+0300
2023-06-14T19:02+0300
2023-06-14T19:02+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В четверг, 15 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления и прохождение атмосферного фронта.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В четверг, 15 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.