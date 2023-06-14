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X фестиваль бардовской песни "Пою тебе, Абхазия!" прошел в Сухуме
X фестиваль бардовской песни "Пою тебе, Абхазия!" прошел в Сухуме
Музыкальное мероприятие было организовано центром народного творчества имени Кортуа. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T20:14+0300
2023-06-14T20:14+0300
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Десятый международный фестиваль авторской бардовской песни "Пою тебе, Абхазия"! прошел в Республиканском центре народного творчества имени Ивана Кортуа в среду, 14 июня.Фестиваль посвящен памяти чеченского барда Имама Алимсултанова и проходит каждый год для того, чтобы популяризировать жанр авторской песни.Под аккомпанемент одной только гитары участники исполняли композиции на абхазском и русском языках, в том числе те, что были написаны в годы Отечественной войны народа Абхазии. Под конец каждый музыкант был награжден дипломом и памятными подарками, а также получил возможность стать членом клуба авторской песни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/festival-klassicheskoy-muzyki-parad-kontsertov-sostoyalsya-v-sukhume-1046235118.html
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абхазия, новости, музыка, культура
X фестиваль бардовской песни "Пою тебе, Абхазия!" прошел в Сухуме
20:14 14.06.2023 (обновлено: 21:26 14.06.2023)
Музыкальное мероприятие было организовано центром народного творчества имени Кортуа.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Десятый международный фестиваль авторской бардовской песни "Пою тебе, Абхазия"! прошел в Республиканском центре народного творчества имени Ивана Кортуа в среду, 14 июня.
Фестиваль посвящен памяти чеченского барда Имама Алимсултанова и проходит каждый год для того, чтобы популяризировать жанр авторской песни.
Под аккомпанемент одной только гитары участники исполняли композиции на абхазском и русском языках, в том числе те, что были написаны в годы Отечественной войны народа Абхазии.
Под конец каждый музыкант был награжден дипломом и памятными подарками, а также получил возможность стать членом клуба авторской песни.