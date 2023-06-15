https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/ardzinba-abkhaziya-zainteresovana-v-sotrudnichestve-s-oae-1046349104.html

Ардзинба: Абхазия заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ

Ардзинба: Абхазия заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T11:14+0300

2023-06-15T11:14+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Абхазия заинтересована в развитии экономических связей с Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба на полях ПМЭФ. Об этом сообщает Медиацентр МИД."Республика Абхазия заинтересована в развитии инвестиционно-экономических связей с Эмиратами, и мы приложим все необходимые усилия для этого. Мы с нашими друзьями из Эмиратов поддерживаем хороший диалог, уверен в том, что у нас получится создать необходимые условия для активизации инвестиционно-экономического сотрудничества", – сказал министр. Он подчеркнул, что ОАЭ проводят независимый внешнеполитический курс, что особенно важно в контексте формирования многополярной международной системы.Медиацентр сообщает, что в ближайшее время планируется организовать взаимные бизнес-миссии между Абхазией и ОАЭ, благодаря которым предприниматели изучат возможность налаживания связей между государствами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/pochetnoe-konsulstvo-abkhazii-otkroetsya-v-sankt-peterburge-1046345123.html

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