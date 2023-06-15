https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-taykom-vyvezti-v-rossiyu-450-pachek-sigaret-1046348337.html

Гражданин Абхазии пытался тайком вывезти в Россию 450 пачек сигарет

Гражданин Абхазии пытался тайком вывезти в Россию 450 пачек сигарет

Под задним бампером автомобиля мужчина пытался провезти 9000 сигарет марки "GRAY Monus Slims". 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T11:45+0300

2023-06-15T11:45+0300

2023-06-15T11:53+0300

абхазия

в абхазии

россия

таможня

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0f/1046347513_0:541:923:1060_1920x0_80_0_0_fe2bb0a0e65617ef8fe3791c9bf27d3d.jpg

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию 450 пачек сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.При этом в ходе осмотра машины была выявлена неоднородая зона, в которой мог перевозиться контрабандный товар. "При досмотре транспортного средства, под задним бампером автомобиля в специальном отсеке из металла были обнаружены спрятанные сигареты. Табачная продукция была уложена по всему периметру прикрученного бампера", – пояснил и.о. начальника таможенного поста Антон Александров.Контрабандные сигареты и автомобиль были изъяты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/mashina-s-sigaretnym-bamperom-zaderzhana-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1046304404.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, таможня, новости