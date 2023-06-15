https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-taykom-vyvezti-v-rossiyu-450-pachek-sigaret-1046348337.html
Гражданин Абхазии пытался тайком вывезти в Россию 450 пачек сигарет
Гражданин Абхазии пытался тайком вывезти в Россию 450 пачек сигарет
Под задним бампером автомобиля мужчина пытался провезти 9000 сигарет марки "GRAY Monus Slims". 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T11:45+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию 450 пачек сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.При этом в ходе осмотра машины была выявлена неоднородая зона, в которой мог перевозиться контрабандный товар. "При досмотре транспортного средства, под задним бампером автомобиля в специальном отсеке из металла были обнаружены спрятанные сигареты. Табачная продукция была уложена по всему периметру прикрученного бампера", – пояснил и.о. начальника таможенного поста Антон Александров.Контрабандные сигареты и автомобиль были изъяты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/mashina-s-sigaretnym-bamperom-zaderzhana-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1046304404.html
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Гражданин Абхазии пытался тайком вывезти в Россию 450 пачек сигарет
11:45 15.06.2023 (обновлено: 11:53 15.06.2023)
Под задним бампером автомобиля мужчина пытался провезти 9000 сигарет марки "GRAY Monus Slims".
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию 450 пачек сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
28-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" заявил, что не везет с собой товаров, подлежащих декларированию.
При этом в ходе осмотра машины была выявлена неоднородая зона, в которой мог перевозиться контрабандный товар.
"При досмотре транспортного средства, под задним бампером автомобиля в специальном отсеке из металла были обнаружены спрятанные сигареты. Табачная продукция была уложена по всему периметру прикрученного бампера", – пояснил и.о. начальника таможенного поста Антон Александров.
Контрабандные сигареты и автомобиль были изъяты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.