https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/klimatolog-o-veroyatnosti-livney-v-abkhazii-i-prognoze-pogody-na-leto--1046337969.html
Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето
Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето
Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни и на перспективу. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T10:14+0300
2023-06-15T10:14+0300
2023-06-15T10:15+0300
радио
подкасты
абхазия
погода в абхазии
лето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046337796_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_709d34d166a40803ab0b2a0b11fc6abb.jpg
Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето
Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето
Дождливая погода в Абхазии продолжится до выходных, но и на следующей неделе ожидаются кратковременные, ливневого характера осадки, отметила Ахсалба. "На следующей неделе тоже есть вероятность паводков и наводнений. Около двух недель будут сохраняться обильные ливневые осадки. Циклон перемещается с запада, поэтому под угрозой оказываются Сочи и район Адлера. До 26 июня вероятны подобные опасные явления погоды. В июле мы ожидаем жаркие дни с резким повышением температуры в среднем до 34-36 градусов, в августе температуры еще больше повысятся", – сообщила Ахсалба. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046337796_143:0:1920:1333_1920x0_80_0_0_dfdf8f18f4248379dc72e61ec0dab379.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, погода в абхазии, лето, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, лето, аудио
Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето
10:14 15.06.2023 (обновлено: 10:15 15.06.2023)
Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни и на перспективу.
Дождливая погода в Абхазии продолжится до выходных, но и на следующей неделе ожидаются кратковременные, ливневого характера осадки, отметила Ахсалба.
"На следующей неделе тоже есть вероятность паводков и наводнений. Около двух недель будут сохраняться обильные ливневые осадки. Циклон перемещается с запада, поэтому под угрозой оказываются Сочи и район Адлера. До 26 июня вероятны подобные опасные явления погоды. В июле мы ожидаем жаркие дни с резким повышением температуры в среднем до 34-36 градусов, в августе температуры еще больше повысятся", – сообщила Ахсалба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.