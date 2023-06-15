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Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето

Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето

Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни и на перспективу. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T10:14+0300

2023-06-15T10:14+0300

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Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето Климатолог о вероятности ливней в Абхазии и прогнозе погоды на лето

Дождливая погода в Абхазии продолжится до выходных, но и на следующей неделе ожидаются кратковременные, ливневого характера осадки, отметила Ахсалба. "На следующей неделе тоже есть вероятность паводков и наводнений. Около двух недель будут сохраняться обильные ливневые осадки. Циклон перемещается с запада, поэтому под угрозой оказываются Сочи и район Адлера. До 26 июня вероятны подобные опасные явления погоды. В июле мы ожидаем жаркие дни с резким повышением температуры в среднем до 34-36 градусов, в августе температуры еще больше повысятся", – сообщила Ахсалба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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