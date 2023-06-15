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https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/konkurs-pamyati-andreya-stenina-opublikoval-short-list-2023-goda-1046354199.html
Конкурс памяти Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
Конкурс памяти Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
Объявление победителей в различных номинациях и имя обладателя гран-при станет известно в сентябре. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T14:35+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Жюри конкурса молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило список претендентов на победу в 2023 году."Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран", – сказала куратор конкурса Оксана Олейник.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.С каждым годом география конкурса растет. В этом году члены жюри отсмотрели около трех тысяч фотографий, сделанных участниками из 50 стран. В том числе, в шорт-лист впервые попали работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lovit-moment-luchshie-fotografii-s-konkursa-imeni-stenina-1041745264.html
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Конкурс памяти Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года

14:35 15.06.2023 (обновлено: 14:39 15.06.2023)
© Foto / Fabrice MbonankiraБурунди. Спящие королевы
Бурунди. Спящие королевы - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2023
© Foto / Fabrice Mbonankira
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Объявление победителей в различных номинациях и имя обладателя гран-при станет известно в сентябре.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Жюри конкурса молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило список претендентов на победу в 2023 году.
Полный список претендентов и подборку фотографий можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса.
"Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран", – сказала куратор конкурса Оксана Олейник.
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
С каждым годом география конкурса растет. В этом году члены жюри отсмотрели около трех тысяч фотографий, сделанных участниками из 50 стран. В том числе, в шорт-лист впервые попали работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
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