Конкурс памяти Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
14:35 15.06.2023 (обновлено: 14:39 15.06.2023)
© Foto / Fabrice MbonankiraБурунди. Спящие королевы
© Foto / Fabrice Mbonankira
Объявление победителей в различных номинациях и имя обладателя гран-при станет известно в сентябре.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Жюри конкурса молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило список претендентов на победу в 2023 году.
Полный список претендентов и подборку фотографий можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса.
"Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран", – сказала куратор конкурса Оксана Олейник.
© Foto / Sergey BobylevОсуществленная мечта
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© Foto / Sergey Bobylev
Осуществленная мечта
© Foto / Mouneb TaimСирия. Военная зарисовка
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© Foto / Mouneb Taim
Сирия. Военная зарисовка
© Foto / Giacomo d'OrlandoИталия. Симбиоз
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© Foto / Giacomo d'Orlando
Италия. Симбиоз
© Foto / SHIBASISH_SAHAИндия. Рыбная ловля на Замшелой реке
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© Foto / SHIBASISH_SAHA
Индия. Рыбная ловля на Замшелой реке
© Foto / Сяосюй ПУКитай. От пасторали к океану звезд
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© Foto / Сяосюй ПУ
Китай. От пасторали к океану звезд
© Foto / Адра ПаллонПламя и пепел. Главные новости, серии
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© Foto / Адра Паллон
Пламя и пепел. Главные новости, серии
© Foto / Jahid ApuБангладеш. Вольная птица
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© Foto / Jahid Apu
Бангладеш. Вольная птица
© Foto / LAMBERT COLEMANФранция. Бузкаши, самая популярная таджикская игра
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© Foto / LAMBERT COLEMAN
Франция. Бузкаши, самая популярная таджикская игра
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© Foto / Sergey Bobylev
Осуществленная мечта
2/8
© Foto / Mouneb Taim
Сирия. Военная зарисовка
3/8
© Foto / Giacomo d'Orlando
Италия. Симбиоз
4/8
© Foto / SHIBASISH_SAHA
Индия. Рыбная ловля на Замшелой реке
5/8
© Foto / Сяосюй ПУ
Китай. От пасторали к океану звезд
6/8
© Foto / Адра Паллон
Пламя и пепел. Главные новости, серии
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© Foto / Jahid Apu
Бангладеш. Вольная птица
8/8
© Foto / LAMBERT COLEMAN
Франция. Бузкаши, самая популярная таджикская игра
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
С каждым годом география конкурса растет. В этом году члены жюри отсмотрели около трех тысяч фотографий, сделанных участниками из 50 стран. В том числе, в шорт-лист впервые попали работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
27 сентября 2022, 18:02