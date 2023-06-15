https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/lasha-ashuba-vstretilsya-s-glavoy-zakonodatelnogo-sobraniya-peterburga-1046357996.html

Лаша Ашуба встретился с главой Законодательного Собрания Петербурга

Лаша Ашуба встретился с главой Законодательного Собрания Петербурга

Делегация Парламента Абхазии участвует в международном экономическом форуме в Петербурге, который завершится 17 июня. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T15:54+0300

2023-06-15T15:54+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем Законодательного Собрания Петербурга Александром Бельским. Об этом сообщает пресс-служба Парламента."У нас очень много тем для обсуждения, представляющих взаимный интерес. Это развитие туристического, культурного и образовательного обмена, общая позиция на международной арене. Абхазия всегда поддерживала Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в условиях экономических санкций и проведения специальной военной операции", – подчеркнул Лаша Ашуба.С абхазской стороны, помимо спикера, в переговорах участвовали депутаты Беслан Халваш, Алиса Гулария и Наур Нармания, с российской стороны – депутаты Павел Крупник, Марина Шишкина и Денис Четырбок, зампредставителя МИД России в Санкт-Петербурге Сергей Чернышев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-prinyala-uchastie-v-pmef-2023-1046332437.html

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