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Омбудсмены России и Абхазии обсудили вопросы сотрудничества
Омбудсмены России и Абхазии обсудили вопросы сотрудничества
Анас Кишмария была избрана на должность омбудсмена в Абхазии в апреле 2023 года, до нее пост занимала Асида Шакрыл. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T15:15+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Уполномоченные по правам человека в Абхазии и России Анас Кишмария и Татьяна Москалькова обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщается на сайте абхазского омбудсмена."Мы рассчитываем на вашу поддержку в перспективе участия Уполномоченного по правам человека Абхазии в международных мероприятиях, в возможности участия для сотрудников нашего аппарата в программах по повышению квалификации в данной сфере", - сказала Анас Кишмария.Стороны обсудили становление институтов гражданского общества Абхазии, работу офиса Уполномоченного по правам человека в России и опыт, который можно было бы перенять, а также двустороннюю встречу. Кроме того, Москалькова пригласила Кишмария принять участие в заседании Евразийского альянса омбудсменов в октябре 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/itogi-pyatiletki-ombudsmen-asida-shakryl-rasskazala-o-zaschite-prav-cheloveka-v-abkhazii-1045004296.html
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Омбудсмены России и Абхазии обсудили вопросы сотрудничества
Анас Кишмария была избрана на должность омбудсмена в Абхазии в апреле 2023 года, до нее пост занимала Асида Шакрыл.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik
. Уполномоченные по правам человека в Абхазии и России Анас Кишмария и Татьяна Москалькова обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщается
на сайте абхазского омбудсмена.
По словам Кишмария, приоритетные направления для обеих стран - это информационно-просветительская работа, совершенствование законодательства, взаимодействие между правозащитными институтами, построение диалога между властью и обществом.
"Мы рассчитываем на вашу поддержку в перспективе участия Уполномоченного по правам человека Абхазии в международных мероприятиях, в возможности участия для сотрудников нашего аппарата в программах по повышению квалификации в данной сфере", - сказала Анас Кишмария.
Стороны обсудили становление институтов гражданского общества Абхазии, работу офиса Уполномоченного по правам человека в России и опыт, который можно было бы перенять, а также двустороннюю встречу.
Кроме того, Москалькова пригласила Кишмария принять участие в заседании Евразийского альянса омбудсменов в октябре 2023 года.