https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/ozdorovitelnyy-tsentr-chernomorskaya-zhemchuzhina-otkrylsya-v-ochamchyre-1046354404.html

Оздоровительный центр "Черноморская жемчужина" открылся в Очамчыре

Оздоровительный центр "Черноморская жемчужина" открылся в Очамчыре

16-этажный отель рассчитан на 700 койко-мест. На территории объекта имеется оздоровительный центр, аналога которого пока нет на территории Абхазии. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T14:03+0300

2023-06-15T14:03+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оздоровительный центр "Черноморская жемчужина" открылся в Очамчыре в четверг, 15 июня.На торжественную церемонию прибыло руководство страны во главе с президентом Абхазии Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анкваб.Президент назвал открытие центра знаковым событием для всей страны и отметил, что аналогов "Черноморской жемчужине" в Абхазии пока нет.Глава государства поблагодарил инвесторов, вложивших деньги в проект, а одного из них, Михаила Сичинава, наградил орденом "Ахьдз-Апша" III степени.В свою очередь Михаил Сичинава поблагодарил руководство страны за оказанную поддержку, без которой было бы "крайне тяжело за такие короткие сроки" восстановить объект.По словам коммерческого директора "Черноморской жемчужины" Юлии Кулиевой, объект представляет из себя гостинично-оздоровительный комплекс. Он состоит из более 270 номеров разных категорий – от люкса до эконома. В гостинице, рассчитанной на 700 койко-мест, уже трудоустроено 150 человек. "Любой гражданин, желающий отдохнуть здесь, может себе это позволить. Главная изюминка нашего центра – оздоровительный центр, который включает в себя большую бальнеологическую базу с термальным бассейном, с возможностью прохождения процедур различного характера, гидромассажные и грязевые ванны. Думаю, мы в ближайшее время будем только расширять спектр услуг", – отметила Кулиева.На первом этаже расположен оздоровительный центр с кабинетами врача, косметолога, спелео-аэроионотерапии, физиотерапии, массажа. На втором – столовая и ресторан. На остальных этажах – номера.На территории "Черноморской жемчужины" также будут построены два бассейна. По словам инвестора, в планах благоустройство и парковой зоны.Строительство объекта началось в 70-е годы прошлого века, но из-за Отечественной войны народа Абхазии работы были приостановлены. Восстановление здания началось в 2022 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/kurort-s-abkhazskim-aktsentom-chego-zhdat-ot-tursezona-2023-goda-1046242754.html

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