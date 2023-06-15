https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/podacha-sveta-v-gudautskom-rayone-vosstanovlena-1046361991.html

Подача света в Гудаутском районе восстановлена

Подача света в Гудаутском районе восстановлена

Из-за сильного ветра и ливней в четверг, 15 июня, в некоторых частях Гудаутского района возникли проблемы с энергоснабжением. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

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2023-06-15T20:27+0300

2023-06-15T20:27+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электричества восстановлена во всем Гудаутском районе, сообщил Sputnik главный инженер гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго" Денис Ажиба."В нескольких местах были заменены электрокабели, проходные изоляторы, в селе Джирхуа заменили один трансформатор, сгоревший во время удара молнии. Вода из подтопленных подстанциях ушла, и они вновь запущены", - рассказал Ажиба.Часть Гудаутского района осталась без света из-за непогоды в четверг, 15 июня. Без электроснабжения на протяжении нескольких часов оставались центр города, села Лыхны, Хыпста и Куланырхуа.Проблемы с электричеством также возникли в селах Калдахуара и Блабырхуа, где молния попала в трансформатор. В селе Джирхуа молния вывела из строя два трансформатора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/podschitan-predvaritelnyy-uscherb-ot-livnya-v-gudautskom-rayone-1046359387.html

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