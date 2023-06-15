https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/reysy-lastochki-v-abkhaziyu-vremenno-otmeneny-1046353070.html

Рейсы "Ласточки" в Абхазию временно отменены

Рейсы "Ласточки" в Абхазию временно отменены

Причиной задержек стали ливень и, возможно, смерч, они повредили часть железной дороги в Гагрском районе. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T13:04+0300

2023-06-15T13:04+0300

2023-06-15T13:06+0300

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СУХУМ, 15 июн – Spunik. Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменены, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги"."На сегодняшний день движение составов, следующих из Российской Федерации ограничено, поезда останавливаются на железнодорожной станции "Цандрипш", – говорится в публикации.Для всех пассажиров АЖД организовала бесплатный трансфер. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях.На самом же месте происшествия ведутся активные работы, которые не сворачивались даже ночью. Для помощи бригадам АЖД в республику прибыли специалисты из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizovala-transfer-dlya-passazhirov-napravlyayuschikhsya-v-moskvu-i-peterburg-1046338815.html

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