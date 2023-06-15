https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/reysy-lastochki-v-abkhaziyu-vremenno-otmeneny-1046353070.html
Рейсы "Ласточки" в Абхазию временно отменены
Рейсы "Ласточки" в Абхазию временно отменены
Причиной задержек стали ливень и, возможно, смерч, они повредили часть железной дороги в Гагрском районе. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T13:04+0300
2023-06-15T13:04+0300
2023-06-15T13:06+0300
в абхазии
абхазия
абхазская железная дорога
новости
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СУХУМ, 15 июн – Spunik. Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменены, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги"."На сегодняшний день движение составов, следующих из Российской Федерации ограничено, поезда останавливаются на железнодорожной станции "Цандрипш", – говорится в публикации.Для всех пассажиров АЖД организовала бесплатный трансфер. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях.На самом же месте происшествия ведутся активные работы, которые не сворачивались даже ночью. Для помощи бригадам АЖД в республику прибыли специалисты из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizovala-transfer-dlya-passazhirov-napravlyayuschikhsya-v-moskvu-i-peterburg-1046338815.html
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абхазия, абхазская железная дорога, новости
абхазия, абхазская железная дорога, новости
Рейсы "Ласточки" в Абхазию временно отменены
13:04 15.06.2023 (обновлено: 13:06 15.06.2023)
Причиной задержек стали ливень и, возможно, смерч, они повредили часть железной дороги в Гагрском районе.
СУХУМ, 15 июн – Spunik.
Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменены, сообщает
пресс-служба "Абхазской железной дороги".
"На сегодняшний день движение составов, следующих из Российской Федерации ограничено, поезда останавливаются на железнодорожной станции "Цандрипш", – говорится в публикации.
Для всех пассажиров АЖД организовала бесплатный трансфер. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях.
На самом же месте происшествия ведутся активные работы, которые не сворачивались даже ночью. Для помощи бригадам АЖД в республику прибыли специалисты из России.