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Цишба рассказал, как идут работы по ликвидации последствий стихии в Гагре
Цишба рассказал, как идут работы по ликвидации последствий стихии в Гагре
Мощный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, он вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание... 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T20:43+0300
2023-06-15T20:43+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по ликвидации последствий стихии в Гагре продолжаются, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Что касается жителей домов в селе Чагрыпш, которые накануне накрыл сель, Цишба уточнил, что они пока живут у соседей. К работам по расчистке этих территорий пока не приступили, так как, скорее всего, завалы будут вывозить по расположенной вблизи железной дороге, которая тоже пострадала - бригады АЖД также занимаются устранением последствий непогоды."Сначала нужно очистить всю эту местность, и только после этого мы сможем оценить масштабы ущерба. В любом случае будем заниматься этим вопросом. У нас есть еще села выше республиканской трассы, где местами размыло дороги", - сказал он.Цишба добавил, что проживавшие в тех домах туристы, по-прежнему остаются в гостинице. Вопросом о восстановлении их документов занимается консульство России в Абхазии.Со слов первого замглавы Гагрской администрации, специалисты также осмотрели автодорожный мост в селе Чагрыпш. По их мнению, конструкция моста не нарушена и опоры не были повреждены во время схода селя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/unesennye-lavinoy-istorii-spaseniya-ot-posledstviy-stikhii-v-gagre-1046345575.html
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Цишба рассказал, как идут работы по ликвидации последствий стихии в Гагре
Мощный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, он вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько домов.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по ликвидации последствий стихии в Гагре продолжаются, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Все еще ведутся работы по очистке республиканской трассы. Все что выбросили сель, вчера убрали на обочину, и сегодня уже коммунальные службы совместно с "Абхазавтодром" это вывозят. Также были забиты ливневые каналы на мосту. Их тоже чистят, работает спецтехника", - рассказал он.
Что касается жителей домов в селе Чагрыпш, которые накануне накрыл сель, Цишба уточнил, что они пока живут у соседей. К работам по расчистке этих территорий пока не приступили, так как, скорее всего, завалы будут вывозить по расположенной вблизи железной дороге, которая тоже пострадала - бригады АЖД также занимаются устранением последствий непогоды.
"Сначала нужно очистить всю эту местность, и только после этого мы сможем оценить масштабы ущерба. В любом случае будем заниматься этим вопросом. У нас есть еще села выше республиканской трассы, где местами размыло дороги", - сказал он.
Цишба добавил, что проживавшие в тех домах туристы, по-прежнему остаются в гостинице. Вопросом о восстановлении их документов занимается консульство России в Абхазии.
Со слов первого замглавы Гагрской администрации, специалисты также осмотрели автодорожный мост в селе Чагрыпш. По их мнению, конструкция моста не нарушена и опоры не были повреждены во время схода селя.