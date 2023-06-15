https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/tsishba-rasskazal-kak-idut-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-v-gagre-1046362307.html

Цишба рассказал, как идут работы по ликвидации последствий стихии в Гагре

Цишба рассказал, как идут работы по ликвидации последствий стихии в Гагре

Мощный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, он вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание... 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T20:43+0300

2023-06-15T20:43+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по ликвидации последствий стихии в Гагре продолжаются, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Что касается жителей домов в селе Чагрыпш, которые накануне накрыл сель, Цишба уточнил, что они пока живут у соседей. К работам по расчистке этих территорий пока не приступили, так как, скорее всего, завалы будут вывозить по расположенной вблизи железной дороге, которая тоже пострадала - бригады АЖД также занимаются устранением последствий непогоды."Сначала нужно очистить всю эту местность, и только после этого мы сможем оценить масштабы ущерба. В любом случае будем заниматься этим вопросом. У нас есть еще села выше республиканской трассы, где местами размыло дороги", - сказал он.Цишба добавил, что проживавшие в тех домах туристы, по-прежнему остаются в гостинице. Вопросом о восстановлении их документов занимается консульство России в Абхазии.Со слов первого замглавы Гагрской администрации, специалисты также осмотрели автодорожный мост в селе Чагрыпш. По их мнению, конструкция моста не нарушена и опоры не были повреждены во время схода селя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/unesennye-lavinoy-istorii-spaseniya-ot-posledstviy-stikhii-v-gagre-1046345575.html

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