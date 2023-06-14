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Унесенные лавиной: истории спасения от последствий стихии в Гагре

Унесенные лавиной: истории спасения от последствий стихии в Гагре

Президент Абхазии Аслан Бжания в среду посетил Гагрский район для оценки последствий обрушившейся на него стихии. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T20:58+0300

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О том, что пережили жители пострадавшей части Гагры, как они спасались и о чем думали, выбираясь из природной ловушки, а также о том, какие дал распоряжения по устранению последствий ливня дал президент Аслан Бжания, читайте в материале корреспондента Sputnik.Кошмар наявуОсновной удар стихии в ночь с 13 на 14 июня пришелся на отрезок между 20-м и 23-м километром республиканской трассы. Примерно в 05:30 жители домов, расположенных ниже автодорожного моста в ущелье, проснулись от грохота и сотрясающихся стен.Перед домом Натальи стояли грузовик и легковушка. Последней повезло меньше - ее капот завалило камнями. Грязь также проникла в само жилище. Убраться в доме помогли соседи, но часть мебели придется выбросить.Если эту семью лавина из камней и земли затронуло "по касательной", то их соседей ниже по улице засыпало по самую крышу. С поверхности груды камней можно было увидеть лишь кровлю здания и искореженный "УАЗ" рядом. Еще один дом был разрушен наполовину, но восстановить его уже вряд ли удастся.В ту ночь в пострадавшем районе отдыхали десять туристов из России, семеро из которых - дети. Власти Гагрского района бесплатно разместили их в гостинице и выплатили по 100 тысяч рублей компенсации за потерянное имущество. Пострадавшие не успели вынести из номеров даже свои документы.Анна Третьяк из Башкирии вспоминает прошлую ночь как кошмарный сон. С дрожью в голосе и едва сдерживая слезы, они рассказала о том, как спасала своих детей от надвигающейся лавины, и кто ей в этом помог."Я проснулась от сильного шума, и на моих глазах вынесло стену. Я вскочила с кровати и схватила ребенка. Кровать в этот момент понесло с обрыва. Мы пошли к дальней стене. Всю мебель из комнаты начало просто выносить на улицу", - начала свой рассказ Третьяк.Двери заблокировало камнями. Взрослые стали вытаскивать из здания детей, но Анна вместе с ребенком выйти не успела. На помощь пришел пожилой сосед, который не сразу услышал крики женщины."Поток становился все больше и больше, вода поднималась. Когда стена рухнула, я была уверена, что наших детей уже унесло. Я держала маленького ребенка на руках, и мои мысли были о том, как спасти хотя бы одного", - поделилась Анна.Женщина призналась, что когда поняла, что выбраться самостоятельно не может, ее стали посещать мысли о том, как ребенку будет легче умереть – захлебнуться в потоках селя или же погибнуть под ударами камней.Пенсионер, вероятно, понял, что не всем удалось выбраться, и вернулся к дому. Он, наконец, услышал крики Анны и подал деревянную балку, по которой она с сыном выбралась из ставшего ловушкой жилища. Ей очень повезло - все ее дети выжили. "Когда мы попали в комнату, где уже все были, кроме нас с младшим ребенком, они держались за руки, стояли и молились. Думали, что мы погибли", - поделилась Анна.Условиями в гостинице, в которую их переселили, туристы остались довольны. По словам Анны, она с семьей отдыхает в Абхазии уже в третий раз и намерена вновь вернуться, но в дальнейшем выберет более безопасное место.К пострадавшим туристам приезжали представители посольства России в Абхазии. Они пообещали помочь с восстановлением документов для того, чтобы гости республики смогли без проблем вернуться домой.Не остались равнодушными к беде гостей и местные жители. В коридоре гостиницы мы встретили еще одну пострадавшую во время стихии туристку, которая держала в руках несколько пакетов. Она рассказала, что знакомый водитель такси, узнав о случившемся, привез для ее семьи одежду.Замглавы администрации Гагрского района президента Хана Гунба в беседе с журналистами отметила, что в разрушенных домах отдыхало три семьи общей численностью десять человек. Семеро из них – дети. Руководство района оплатило все время их проживания в гостинице и питание. Оно также оказывает содействие в ускорении процесса подготовки новых документов.Поручения президентаПострадавший от непогоды Гагрский район для оценки последствий посетил президент Абхазии Аслан Бжания. Он побывал на 20 километре республиканской трассы, где размыло дорогу, и утром в среду образовалась автомобильная пробка. Профильные органы при поддержке Госавтоинспекции организовали реверсное движение, и спустя несколько часов удалось частично восстановить трафик.Президент также побывал на территории общежития, в котором проживал персонал одной из местных гостиниц. Весь двор объекта был завален камнями, само двухэтажное здание сошло с места и опасно нависло над обрывом. Если бы не скала, к которой оно "прислонилось", общежитие определенно развалилось бы на части.Один из сотрудников объекта рассказал президенту, что жертв удалось избежать чудом. Ненастье наступило внезапно и быстро. Людей эвакуировали прямо из окон их комнат, поток воды был настолько сильным, что сбивал с ног и уносил за собой. Бжания поинтересовался у главы МЧС Абхазии Льва Квициния, что может быть причиной таких разрушений."Очень похоже на смерч. Я не могу это подтвердить, так как сам не видел. Как мне сказали, утром здесь стояла соленая вода. Это еще одно подтверждение того, что прошел смерч, и он ударил выше этого места", - считает Квициния.Глава государства также спросил, из чего было построено здание. Ему ответили, что объект был капитальным - у него был железобетонный каркас, а сваи были возведены из армированного бетона.Руководство Абхазии и специалисты профильных органов спустились к железнодорожным путям на берегу моря через разрушенные и пострадавшие в результате оползня частные дома, из которых спасались туристы.Глава Гагрского района Юрий Хагуш доложил президенту о том, что предстоит вывезти около 500 грузовиков камня и грунта, принесенных оползнем."Предпринимаем экстраординарные меры по восстановлению железнодорожного сообщения. Сегодня вечером доложишь, в какой мере и где мне подключиться", – сказал президент, обращаясь к гендиректору АЖД Арсоу Читанава.По оценке специалистов, железнодорожные пути сильно пострадали из-за стихии. Образовалось много завалов, на некоторых участках могли быть повреждены рельсы, упала одна железобетонная опора. На помощь коллегам выехал восстановительный поезд из России со спецтехникой и около десяти человек из ремонтной бригады. В ликвидации последствий стихии также задействована собственная техника и сотрудники.Читанава уточнил, что открыть железнодорожное сообщение намерены в течение трех дней. Все эти дни поезда из России будут принимать на станции Цандрипш, откуда пассажиров будут доставлять к местам следования трансфером.Президент также поручил руководству Гагрского района оказать финансовую помощь АЖД в выполнении этой задачи и распорядился исследовать состояние опор автодорожного моста вместе с МЧС и "Абхазавтодором".Глава Минтуризма Теймураз Хишба добавил, что Абхазская национальная туристическая компания также организовала перевозку пассажиров за свой счет.Отвечая на вопросы журналистов, Аслан Бжания также подчеркнул, что жителям домов, оказавшихся в эпицентре непогоды, государство поможет. Этим вопросом займется комиссия по вопросам ликвидации последствий стихии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/prezident-abkhazii-izuchil-posledstviya-razgula-stikhii-v-gagre-1046339278.html

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