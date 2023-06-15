https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-sele-gup-1046357455.html
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Гуп
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Гуп
По данным предварительного следствия, подозреваемый действовал умышленно. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T15:30+0300
2023-06-15T15:30+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту убийства в селе Гуп, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Предварительным следствием установлено, что ночью 11 июня, примерно в 00:30, 17-летний Инал Делба, действуя умышленно, выстрелил из охотничьего ружья в своего отца, Джамала Делба. Мужчина скончался на месте.Инал Делба был задержан. По решению суда он находится в изоляторе временного содержания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/khadzharat-dzhopua-priznan-vinovnym-v-ubiystve-zhitelnitsy-sukhuma-1046297809.html
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Гуп
15:30 15.06.2023 (обновлено: 16:14 15.06.2023)
По данным предварительного следствия, подозреваемый действовал умышленно.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik.
Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту убийства в селе Гуп, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
Предварительным следствием установлено, что ночью 11 июня, примерно в 00:30, 17-летний Инал Делба, действуя умышленно, выстрелил из охотничьего ружья в своего отца, Джамала Делба. Мужчина скончался на месте.
Инал Делба был задержан. По решению суда он находится в изоляторе временного содержания.