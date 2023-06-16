https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-po--1046368096.html

Абхазия и Россия подписали соглашение о реконструкции сухумского аэропорта

Абхазия и Россия подписали соглашение о реконструкции сухумского аэропорта

Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T13:45+0300

2023-06-16T13:45+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Абхазия и Россия подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта."Соглашение достаточно сложное. Оно предполагает, что вся реконструкция, а там реконструкция и взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала, будет происходить за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета", – рассказал журналистам Максим Решетников. Он подчеркнул, что обе стороны взяли на себя определенные гарантии: Абхазия – по подведению энергетической инфраструктуры и решению земельных вопросов, Россия – по взаимодействию между инвестором и абхазской стороной.Порядок проведения конкурса для потенциальных инвесторов определит Межправкомиссия. Решетников добавил, что аэропорт поможет разгрузить пограничные пункты, на которых летом скапливаются очереди, поможет увеличить турпоток."Он (аэропорт - прим.) крайне нужен и российской стороне, это будет резервный аэропорт для Сочи", – сказал министр и добавил, что аналогов заключенному документу еще нет.Что до сроков запуска аэропорта, то, по словам министра, говорить об этом еще рано, и сроки, скорее всего, будут одним из условий при отборе инвестора. "Я не буду называть сроки, но нам бы хотелось, чтобы это все в течение, буквально пары лет было сделано", – подытожил он.Министр экономики Абхазии Кристина Озган, в свою очередь, назвала подписание соглашения историческим событием для Абхазии."Запуск аэропорта города Сухум, безусловно, будет стимулировать развитие экономики Республики Абхазия, повысит транспортную доступность для туристов, приезжающих из Российской Федерации и, безусловно, расширит возможности Республики Абхазия как международного транспортного коридора", – сказала она.Озган добавила, что для инвестора, который будет восстанавливать воздушную гавань Сухума, государство предоставит особый инвестиционный режим, предусматривающий преференции и льготы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/aleksandr-novak-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-abkhaziyu-1046243764.html

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