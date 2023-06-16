https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/eduard-butba-pozdravil-medikov-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1046370915.html

Эдуард Бутба поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником

Эдуард Бутба поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпадает на 18 июня. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T16:31+0300

2023-06-16T16:31+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии поздравил абхазских медработников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Время борьбы с ковидом показало, насколько медики должны быть мобилизованы, насколько большая нагрузка лежит на плечах врачей, медицинских сестер, санитарок. Сегодня в мире немало новых вызовов, но медицинское сообщество всегда стоит на страже здоровья населения страны. Хочу поблагодарить вас за ваш труд огромное человеческое спасибо, будьте здоровы!" – сказал он.Глава Минздрава вручил семерым врачам ведомственные медали "За заслуги перед отечественным здравоохранением", еще 15 медикам ведомственные медали "Отличник здравоохранения".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/meditsinskie-pokazaniya-kak-lechebnye-uchrezhdeniya-abkhazii-gotovyat-k-tursezonu-1046209645.html

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